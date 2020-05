Κόσμος

Κορονοϊός: Μειώνεται ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στη Γαλλία

Μικρή αύξηση των θυμάτων το τελευταίο 24ωρο, σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν από τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 218 με το σύνολο να ανέρχεται σε 24.594, ενώ ο αριθμός των νοσηλειών για τη νόσο COVID-19 στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας συνεχίζει να καταγράφει πτώση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με χθες, ένα χαμηλότερο ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με πριν από 24 ώρες.

Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται με COVID-19 μειώθηκε περαιτέρω και βρίσκεται στους 25.887 από 26.283 χθες και ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ έπεσε στους 3.878 από 4.019. Και τα δύο στοιχεία καταγράφουν πτωτικές τάσεις εδώ και δύο εβδομάδες.