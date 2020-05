Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Ο κορονοϊός είναι φυσικής προέλευσης

Νέα απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που απευθύνει έκκληση στην Κίνα να συμμετάσχει στις έρευνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διατύπωσε την εκτίμηση ότι ο νέος κορονοϊός είναι «φυσικής προέλευσης», την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον έχει συνδέσει με ένα κινεζικό εργαστήριο.

«Όσον αφορά την προέλευση του ιού στην Ουχάν, ακούσαμε πολλούς επιστήμονες που μελέτησαν αυτό τον ιό και σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτός ο ιός είναι φυσικής προέλευσης» είπε ο διευθυντής των προγραμμάτων εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ Μάικλ Ράιαν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

«Αυτό που είναι σημαντικό, είναι να καθορίσουμε τον φυσικό ξενιστή αυτού του ιού» συνέχισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μέσω τηλεδιάσκεψης από την έδρα του οργανισμού στη Γενεύη.

Ο ίδιος εξήγησε ότι «βασικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε τον ιό, να κατανοήσουμε τη μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο και να κατανοήσουμε πώς το όριο μεταξύ των ζωικών ειδών και του ανθρώπου παραβιάστηκε».

Στόχος αυτής της έρευνας είναι «να εφαρμόσουμε μέτρα δημόσιας υγείας και πρόληψης προκειμένου να εμποδίσουμε να επαναληφθεί αυτό» τόνισε επανειλημμένως.

Ο ΠΟΥ κάλεσε σήμερα τις κινεζικές αρχές να τον προσκαλέσουν να συμμετάσχει στις έρευνες «που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προβλέπονται» να γίνουν σχετικά με τις ζωικές προελεύσεις του ιού.

Η έκκληση αυτή διατυπώθηκε ενός ο ΠΟΥ δέχεται σφοδρή κριτική από τις ΗΠΑ, που τον κατηγορούν ότι καθυστέρησε να σημάνει τον συναγερμό προκειμένου να μην προσβάλει το Πεκίνο.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους υπεραμύνθηκε των ενεργειών του για μία ακόμη φορά σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν χάσαμε χρόνο» κι ότι ο ίδιος μετέβη στην Κίνα την 28η Ιανουαρίου για να συναντήσει τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ προκειμένου να αποδεχθεί την επίσκεψη μιας διεθνούς ομάδας επιστημόνων.

«Θυμάμαι ότι ο κόσμος μας συνέστηνε να μην πάμε στην Κίνα, διότι δεν γνωρίζαμε πώς ο ιός συμπεριφέρεται» σημείωσε, προσθέτοντας ότι εκείνος δεν φοβήθηκε να πάει εκεί.