Κόσμος

Παράταση στην καραντίνα για την Ιρλανδία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μία μικρή χαλάρωση έρχεται την Τρίτη, όμως η περαιτέρω χαλάρωση θα αργήσει…

Η Ιρλανδία αποφάσισε να παρατείνει έως την 18η Μαΐου την καραντίνα που κήρυξε για να αναχαιτίσει τη διασπορά του νέου κορονοϊού, πριν προχωρήσει στη σταδιακή άρση των περιορισμών, με εξαίρεση τα σχολεία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ.

«Έχουμε ανάγκη από δύο επιπλέον εβδομάδες αυστηρών περιορισμών για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τον ιό», που έχει προκαλέσει 1.265 νεκρούς και έχει προσβάλει σχεδόν 21.000 ανθρώπους στη χώρα, είπε σήμερα ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού διαγγέλματος.

«Χιλιάδες ζωές σώθηκαν, τα νοσοκομεία και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας δεν κατακλύστηκαν. Όμως δεν έχουμε ακόμα κερδίσει τη μάχη» συνέχισε ο ίδιος, κάνοντας λόγο «πάρα πολλά» νέα κρούσματα καθημερινά. Εάν οι περιορισμοί αρθούν πρόωρα, «όλα όσα κάναμε θα χαθούν».

Ο Λίο Βαράντκαρ έδωσε εντολή για το κλείσιμο των σχολείων τη 12η Μαρτίου. Η Ιρλανδία κήρυξε σε καραντίνα τον πληθυσμό της από τις 28 Μαρτίου και παρέτεινε το μέτρο έως την 5η Μαΐου τον Απρίλιο.

Μια κάποια χαλάρωση, ωστόσο, προβλέπεται από την προσεχή Τρίτη, όπως η δυνατότητα να βγαίνουν οι πολίτες από τα σπίτια τους σε μια ακτίνα 5 χιλιομέτρων για σωματική άσκηση και στους άνω των 70 να βγαίνουν από τα σπίτια τους εφόσον αποφεύγουν «κάθε επαφή με άλλους ανθρώπους».

Κατόπιν, από τη 18η Μαΐου, «θα ξανανοίξουμε τη χώρα αργά και με στάδια» εξήγησε ο Βαράντκαρ.

Προβλέπονται 5 φάσεις των τριών εβδομάδων η κάθε μία, με την τελευταία να ξεκινά τη 10η Αυγούστου και με τη δυνατότητα επιστροφής στην προηγούμενη φάση εφόσον ο ιός δεν τεθεί υπό έλεγχο.

«Δυστυχώς, ο κίνδυνος ενός δεύτερου κύματος είναι υπαρκτός» προειδοποίησε ο Ιρλανδός ηγέτης.

Σε πρώτη φάση, τα εργοτάξια μπορούν να επαναλειτουργήσουν, ορισμένα καταστήματα όπως φυτώρια και οι πολίτες θα μπορούν να συναντηθούν με φίλους και τις οικογένειές τους.

Εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφοι, μουσεία και παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν αργότερα, όμως «τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν ξανά τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας.

«Σε κάθε σενάριο, τουλάχιστον έως να έχουμε ένα εμβόλιο ή μια αποτελεσματική θεραπεία, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης θα παραμείνουν αναγκαία μακροπρόθεσμα» υπογράμμισε.

«Η επιστροφή της ζωής μας στην κανονικότητα, μια νέα κανονικότητα, θα πάρει χρόνο. Όμως θα γίνει» διαβεβαίωσε.