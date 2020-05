Κοινωνία

Μέτρα στήριξης ζητούν οι σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ

Ποια είναι τα αιτήματα τους. Πώς σχολιάζουν τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας.

Στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για το άνοιγμα των δημοσίων ΙΕΚ αναφέρεται, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ (ΣΥΣΔΙΕΚ) Θεσσαλονίκης και ζητά μέτρα για τη στήριξη των σπουδαστών.

Οι σπουδαστές τονίζουν ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας, το άνοιγμα των σχολών τους έχει οριστεί για τις 18 Μαΐου, με τήρηση αποστάσεων μεταξύ τους και με 15 άτομα ανά τμήμα και διερωτώνται εάν, ταυτόχρονα, έχουν ληφθεί από το Υπουργείο όλα τα μέτρα για την απολύμανση των χώρων ή επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ακόμη, ζητούν να προβλεφθεί μείωση ενοικίου για σπουδαστές που προέρχονται από άλλες πόλεις, σίτιση, μειωμένο κόμιστρο στις αστικές συγκοινωνίες, επιδότηση για όσους διέκοψαν σύμβαση εργασίας που είχαν παράλληλα με την πρακτική τους κ.ά.

«Το άνοιγμα των σχολών να μας βρει διεκδικώντας αυτά που μας αξίζουν, κόντρα στην αναμονή που θέλουν να επιδείξουμε», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, ο οποίος καλεί σε τηλεδιάσκεψη τα μέλη του το απόγευμα της Κυριακής.