Κορονοϊός: πάνω από 1800 θάνατοι σε ένα 24ωρο στις ΗΠΑ

Οι ημερήσιοι απολογισμοί στις ΗΠΑ δεν έχουν πέσει κάτω από τους 1.000 νεκρούς εδώ κι έναν μήνα.

Σχεδόν 1.900 θάνατοι σημειώθηκαν μέσα σε 24 ώρες εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ, αριθμός ελαφρά χαμηλότερος από εκείνους που καταγράφονταν τα προηγούμενα τρία εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Με τους 1.883 θανάτους που καταγράφηκαν από τις 20:30 της Πέμπτης ως την ίδια ώρα χθες Παρασκευή (03:30 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε πλέον τους 64.700 νεκρούς. Πρόκειται για το βαρύτερο τίμημα που έχει πληρώσει οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο σε απόλυτο αριθμό, πάντως όχι αναλογικά με τον πληθυσμό. Με βάση αυτή την τελευταία μέθοδο υπολογισμού, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν υποστεί βαρύτερα χτυπήματα.

Πέραν των θανάτων εξαιτίας της COVID-19, στις ΗΠΑ καταγράφεται επίσης ο υψηλότερος αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στον κόσμο: ξεπερνά το 1,1 εκατομμύριο. Πάντως, σχεδόν 165.000 άνθρωποι έχουν αποθεραπευθεί. Τα προηγούμενα τρία εικοσιτετράωρα οι ημερήσιοι απολογισμοί θανάτων ήταν αρκετά πιο υψηλοί, μεταξύ των 2.000 και των 2.500 νεκρών. Οι ημερήσιοι απολογισμοί στις ΗΠΑ δεν έχουν πέσει κάτω από τους 1.000 νεκρούς εδώ κι έναν μήνα. Από τα μέσα του Απριλίου, η χώρα παραμένει σε ένα απόλυτο επίπεδο απ’ όπου δυσκολεύεται να κατέβει.

Οι περιορισμοί μεταβλητής γεωμετρίας που επιβλήθηκαν από τις πολιτείες, πολύ χαλαρότεροι από τα δρακόντεια μέτρα που είχαν επιβάλει οι αρχές της Κίνας, είναι «ένας από τους λόγους που παρατείνεται αυτό το πλατό» της επιδημίας, εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουίλιαμ Χάνατζ, επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας στη σχολή δημόσιας υγείας του πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ παραμένει η Νέα Υόρκη, όπου συνεχίζουν να καταγράφονται σχεδόν 1.000 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία την ημέρα που συνδέονται με τον κορονοϊό, παρότι ο αριθμός των νεκρών βρίσκεται σε σαφή πτώση.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αυξάνει χθες Παρασκευή την εκτίμησή του για τον προβλεπόμενο απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα του, δηλώνοντας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ότι ελπίζει πως οι άνθρωποι που θα υποκύψουν θα είναι λιγότεροι από 100.000, ενώ τη Δευτέρα μίλαγε για 60.000 έως 70.000 νεκρούς. «Ευελπίστως θα καταλήξουμε να έχουμε κάτω από 100.000 χαμένες ζωές, που είναι φρικιαστικός αριθμός παρ' όλα αυτά», είπε ο Τραμπ.