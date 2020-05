Κόσμος

Κορονοϊός: μειωμένοι οι θάνατοι στην Γερμανία

Ο ημερήσιος απολογισμός είναι πολύ μικρότερος από εκείνον που καταγραφόταν την προηγουμένη ημέρα!

Ακόμη 94 ασθενείς υπέκυψαν στον COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός, το περασμένο 24ωρο στην Γερμανία, όπου το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας αυξήθηκε έτσι σε 6.575.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, το οποίο είναι ειδικευμένο στις μολυσματικές ασθένειες, ο ημερήσιος απολογισμός είναι πολύ μικρότερος από εκείνον που καταγραφόταν την προηγουμένη ημέρα (193).

Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 945 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει πλέον τους 161.703, πάντα κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Τα νέα κρούσματα κατέγραψαν επίσης αξιοσημείωτη μείωση σε σύγκριση με αυτά που επιβεβαιώνονταν την προηγουμένη (1.639).