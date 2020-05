Κόσμος

Κορονοϊός: “εισαγόμενο” το νέο κρούσμα στην Κίνα

Ο αριθμός των θυμάτων του COVID-19 στην Κίνα, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, παραμένει αμετάβλητος...

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε ότι ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής εντοπίστηκε ένα νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα, από 12 την προηγουμένη.

Το νέο κρούσμα ήταν «εισαγόμενο», κατά τον όρο που χρησιμοποιεί το Πεκίνο όταν αναφέρεται σε ταξιδιώτες οι οποίοι φθάνουν στην κινεζική επικράτεια από το εξωτερικό έχοντας μολυνθεί. Την προηγουμένη, είχαν αναφερθεί 6. Εντοπίστηκαν επίσης δύο ύποπτα κρούσματα, επίσης εισαγόμενα, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας.

Δεν αναφέρθηκε κανένα κρούσμα μετάδοσης στην κοινότητα, ενώ την προηγουμένη γινόταν λόγος για έξι. Εντοπίστηκαν 20 νέες περιπτώσεις ασυμπτωματικών φορέων του κορονοϊού, από 25 την προηγουμένη. Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 82.875. Δεν αναφέρθηκε κανένας νέος θάνατος. Ο αριθμός των θυμάτων της COVID-19 στην Κίνα, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, παραμένει αμετάβλητος στα 4.633.