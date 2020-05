Life

Τζάστιν Μπίμπερ και Αριάνα Γκράντε στηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας

Ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά συμμετέχοντας σε ένα ντουέτο με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν υποτροφίες για παιδιά εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Τα αστέρια της ποπ μουσικής Τζάστιν Μπίμπερ και Αριάνα Γκράντε ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά συμμετέχοντας σε ένα ντουέτο με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν υποτροφίες για παιδιά εργαζομένων στα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον του νέου κορονοϊού.

Το ντουέτο, με τίτλο "Stuck With U", θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι δύο τραγουδιστές στο Instagram, όπου έχουν μαζί συνολικά 316 εκατομμύρια followers. Τα έσοδα από το streaming και τις πωλήσεις του τραγουδιού θα προσφερθούν στο ίδρυμα First Responders Children's Foundation για να χρηματοδοτήσουν υποτροφίες για τα παιδιά όσων εργάζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Μπίμπερ και η Γκράντε, ηλικίας 26 ετών και οι δύο, δεν έχουν ξαναηχογραφήσει μαζί κάποιο τραγούδι. «Ελπίζουμε να κάνουμε τη διαφορά με αυτό και ελπίζουμε ότι θα σας φτιάξει τη διάθεση και θα σας κάνει να νιώσετε χαρούμενοι» είπε η Γκράντε σε μια ανακοίνωση.