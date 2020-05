Κόσμος

Τραμπ - κορονοϊός: η επιβολή δασμών στην Κίνα είναι μια επιλογή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επιμένει ο αμερικανός πρόεδρος στις απειλές για κυρώσεις στην Κίνα λόγω του κορονοϊού!

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Παρασκευή ότι η επιβολή νέων, υψηλότερων δασμών στην Κίνα παραμένει «ασφαλώς μια επιλογή» σε αντίποινα για την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Ουχάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, στο κεντρικό τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

«Πολλά πράγματα γίνονται όσον αφορά την Κίνα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι προφανώς με αυτό που έγινε. Αυτή είναι άσχημη κατάσταση, σε όλο τον κόσμο, σε 183 χώρες. Αλλά θα έχουμε πολλά να πούμε γι’ αυτό. Είναι ασφαλώς μια επιλογή. Είναι ασφαλώς μια επιλογή», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αυξάνει χθες Παρασκευή την εκτίμησή του για τον προβλεπόμενο απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα του, δηλώνοντας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ότι ελπίζει πως οι άνθρωποι που θα υποκύψουν θα είναι λιγότεροι από 100.000, ενώ τη Δευτέρα μίλαγε για 60.000 έως 70.000 νεκρούς. «Ευελπίστως θα καταλήξουμε να έχουμε κάτω από 100.000 χαμένες ζωές, που είναι φρικιαστικός αριθμός παρ' όλα αυτά», είπε ο Τραμπ.