Αθλητικά

Κορονοϊός: η Bundesliga ανακοίνωσε κρούσματα στην Κολωνία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Bundesliga υποστηρίζει ότι ολόκληρη η ομάδα και το προπονητικό τιμ υποβλήθηκαν σε ιατρικά τεστ την Πέμπτη...

Η Κολωνία ενημέρωσε την Παρασκευή (1/05), ότι οι ατομικές προπονήσεις της ομάδας συνεχίζονται κανονικά, παρά το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι του συλλόγου βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος της Bundesliga υποστηρίζει ότι ολόκληρη η ομάδα και το προπονητικό τιμ υποβλήθηκαν σε ιατρικά τεστ την Πέμπτη (30/04). «Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί, όλοι είναι ασυμπτωματικοί» αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Μετά από την αξιολόγηση των περιπτώσεων από τις υγειονομικές αρχές, οι τρεις άνθρωποι που βρέθηκαν θετικοί θα παραμείνουν σε 14ήμερη καραντίνα στο σπίτι».

Η Κολωνία ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβεβαιώσει κανένα όνομα σε ένδειξη σεβασμού απέναντί τους.