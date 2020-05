Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: πρωτοβουλία για αύξηση του εξωτερικού χώρου σε καταστήματα εστίασης

Τι λέει ο Υπ. Εσωτερικών για την Άδεια Ειδικού Σκοπού και το τριπλό ωράριο στο Δημόσιο

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών.

Όπως είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, «από την Δευτέρα περνάμε σε ένα επόμενο στάδιο, που κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα που γνωρίζαμε πριν τον κορονοϊό».

Σε ότι αφορά την Άδεια Ειδικού Σκοπού, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι «παρατείνεται μέχρι το τέλος Μαΐου για όσους έχουν παιδιά το Δημοτικό, ενώ για εκείνους που έχουν παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, η Άδεια Ειδικού Σκοπού σταματά στις 18 Μαΐου, οπότε ανοίγουν ξανά τα Γυμνάσια και θα συνεχίσει να ισχύει, με μια απλή δήλωση του γονέα - καθώς θα γίνονται εκ περιτροπής τα μαθήματα- τις ημέρες που το παιδί δεν θα έχει μάθημα και θα μένει στο σπίτι».

Από την Δευτέρα, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα αναλαμβάνουν υπηρεσία σε τρεις φάσεις: στις 07:00, στις 08:00 και στις 09:00 - ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στα μέσα μεταφοράς και τις εισόδους των υπηρεσιών - ενώ ήδη το 30% των Δημοσίων Υπαλλήλων εργάζονται μέσω τηλεδιάσκεψης και αυτό είναι κάτι που θα στηρίξουμε για να συνεχιστεί. Μάλιστα, μέσα στον Μάιο θα υπάρχει η ευχέρεια ηλεκτρονικής υπογραφής για όσους έχουν θέσεις ευθύνης, προς περαιτέρω διευκόλυνση, όπως προσέθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Δεν θα είναι καλός οιωνός για την αντιπολίτευση να γυρίσει στις λογικές ενός λαϊκίστικού παρελθόντος, για να υπερβούμε την κρίση χρειάζεται συνεργασία και ευρηματικότητα», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος, λέγοντας ότι με τα μέτρα που ανακοίνωσε προ ημερών ο Υπ. Οικονομικών, είναι εφικτή η επιστροφή σε δυναμική ανάπτυξη από το επόμενο έτος.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, λέγοντας πάντως ότι το Υπ. Εσωτερικών δεν έχει κάτι σημαντικό να κάνει σε τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς «είναι όλα έτοιμα»

Ο Υπ. Εσωτερικών διευκρίνισε ότι η μετακίνηση από και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, θα επιτρέπεται μόνο για εργασία, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο για μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Ακόμη, όπως είπε, υπάρχει στήριξη των Δήμων για να ανταπεξέλθουν στις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω του κορονοϊού, μεταξύ άλλων και με την μείωση των εσόδων τους, από τα τέλη που εισπράττουν, λόγω και του κλεισίματος των καταστημάτων εστίασης επί μακρόν.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο Υπ. Εσωτερικών, εντός της ημέρας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και θα ξεκινήσει επαφές με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ώστε σε όσες περιοχές και περιπτώσεις γίνεται, Δήμοι ανά την επικράτεια να προχωρήσουν σε αύξηση του εξωτερικού χώρου που παραχωρούν σε καταστήματα εστίασης για τραπεζοκαθίσματα, με χαμηλά τέλη, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί ο αριθμός των πελατών που θα μπορούν να εξυπηρετούν.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου ο υπουργός Εσωτερικών έθεσε το θέμα και αντιμετωπίζεται θετικά η προοπτική να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος, όπου καθίσταται αυτό δυνατόν.

