Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: επιβεβλημένη η επιστροφή στο σχολείο για τους μαθητές της Γ ' Λυκείου

Τι είπε η Υφ. Παιδείας για την λειτουργία των σχολείων, την χρήση μάσκας από τους μαθητές και τα κυλικεία.

«Προς το τέλος της χρονιάς, έτσι κι αλλιώς υπήρχαν πολλές απουσίες ιδίως από τα παιδιά της Γ’ Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις», είπε η Υφ. Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Απαντώντας για το άνοιγμα των σχολείων για λίγες ημέρες, η Υφ. Παιδείας είπε ότι «το Κκράτος είναι υπόχρεο να δίνει ίσες ευκαιρίες προς όλα τα παιδιά και για τις Πανελλαδικές. Μπορεί να μην είχαν όλα τα παιδιά την ίδια ευκαιρία στην τηλεκπαίδευση, ενώ έπρεπε τα παιδιά να γυρίσουν στην τάξη για να δουν τους καθηγητές και να λύσουν τυχόν απορίες που έχουν με τους καθηγητές τους, αυτό είναι και κάτι που θα βοηθήσει και ψυχολογικά τα παιδιά».

Η κ. Ζαχαράκη είπε ότι έχουν εισακουστεί από την ηγεσία του Υπ. Παιδείας όλα όσα συμβουλεύει η Επιτροπή των ειδικών και ότι σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα των σχολείων, γίνεται σταδιακά και είναι μια δυναμική διαδικασία.

Η Υφ. Παιδείας είπε ότι η χρήση μάσκας θα είναι προαιρετική στα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών, σε αντίθεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου θα είναι υποχρεωτική, καθώς στα δεύτερα εναλλάσσεται το επιβατικό κοινό, ενώ στα πρώτα μεταφέρονται διαρκώς τα ίδια άτομα.

Τέλος, η Σοφία Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού, τα κυλικεία των σχολείων θα παραμείνουν κλειστά, αναφέροντας ότι με ΠΝΠ απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος οι εκμισθωτές τους από την 1η Μαρτίου και εντεύθεν, ότι θα υπάρξει συμψηφισμός με τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς και ότι θα υπάρξει προτεραιότητα των νυν ιδιοκτητών κυλικείων για νέα σύμβαση, σε περιπτώσεις που η σχετική σύμβαση λήγει το τρέχον έτος.