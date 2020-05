Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: ποιοι φορούν υποχρεωτικά μάσκα από την Δευτέρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις από τον Υφ. Ανάπτυξης για εργαζόμενους - πελάτες καταστημάτων και τους επιβάτες ΜΜΜ. Τι λέει για την τιμή της μάσκας.

«Μάσκα φορούν οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες σε κομμωτήρια και κουρεία και οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση να φορούν μάσκα και οι πελάτες των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ και των άλλων καταστημάτων, όταν βρίσκονται μέσα σε αυτά», ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά την μάσκα και την τιμή της, ο κ. Παπαθανάσης είπε «σήμερα, μπορεί κάποιος να αγοράσει μάσκα μιας χρήσης με 0,57 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει ήδη μεγάλη ελληνική παραγωγή και αυξάνεται καθώς κι άλλες μονάδες αρχίζουν την παραγωγή, ενώ υπάρχει και υφασμάτινο, επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου έναντι 0,80 ευρώ. Θεωρούμε ότι η τιμή των μασκών θα πέσει. Θα μπει διατίμηση, μόνο αν δούμε την τιμή της μάσκας να ξεφεύγει».

Μιλώντας και με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Υφ. Ανάπτυξης είπε έχει υπάρξει μέριμνα για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση τους έναντι των επιπτώσεων της επιδημίας