Life

Κορονοϊός: κρουαζιερόπλοια διαθέσιμα για πλωτά νοσοκομεία στο Αιγαίο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Tι συζήτησαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας με τον Νίκο Χαρδαλιά για την πιθανή αξιοποίηση των σκαφών για τα ελληνικά νησιά.