Χαρίτσης στον ΑΝΤ1: υπάρχει φόβος για νέα επώδυνα μέτρα

Αυστηρή κριτική στην Κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης. Τι λέει για το ενδεχόμενο εκλογών.

«Η μείωση των τελών για τα καταστήματα και δη της εστίασης θα ήταν ένα χρήσιμο μέτρο και είναι κάτι που το έχει ήδη ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικά», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού, ο κ. Χαρίτσης είπε «δύο πράγματα είναι βέβαια: ότι η κρίση θα είναι πολύ βαθιά και ότι η ελληνική οικονομία θα πληγεί βαθύτερα από τις άλλες ευρωπαϊκές, διότι στηρίζεται στον τουρισμό και τις υπηρεσίες»

«Η ύφεση θα είναι πολύ μεγάλη την επόμενη ημέρα, το λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Εμείς ζητήσαμε γενναία μέτρα για να μην μπούμε στο σπιράλ της ύφεσης, καθώς αργότερα θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα για να στηρίξει το Κράτος τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι «η αγορά χρειάζεται μη επιστρεπτέες ενισχύσεις. Κλάδοι κινούνται με μηδενικούς τζίρους. Αν δεν υπάρξουν τέτοια μέτρα, δεν μπορεί να πάει μπροστά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Όπως είπε ο κ. Χαρίτσης, «μακάρι να επαληθευθούν οι προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ για την ύφεση το 2020 και την ανάπτυξη το 2021, αλλά εάν δεν επαληθευθούν η Κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει και επώδυνα μέτρα για την οικονομία και την κοινωνία», συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να ξεκινήσει η αξιοποίηση των «ελεύθερων» 20 δις από το «μαξιλάρι των διαθέσιμων» για μέτρα στήριξης, μαζί με τα ποσά από την ΕΕ και άλλα «εργαλεία», συνολικού ύψους 26 δις, για εγγυοδοτική δαπάνη και στήριξη αγοράς και νοικοκυριών».

«Το σύνολο του βάρους της Κυβέρνησης θα έπρεπε να έχει πέσει στην αντιμετώπιση της κρίσης. Εάν η κατάσταση φτάσει σε σημείο να γίνει μη διαχειρίσιμη, τότε οι εκλογές είναι αναπόφευκτες και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι έτοιμος για να αναλάβει ξανά την εξουσία», είπε ο κ. Χαρίτσης, αναφορικά με το ενδεχόμενα προκήρυξης πρόωρων εκλογών.