Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη δύο θάνατοι στην Ελλάδα

Αυξάνεται η λίστα των νεκρών απο την επιδημία στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σημαντικά ο αριθμός όσων ειναι διασωληνωμένοι.

Ξεπέρασαν τους 140 οι θάνατοι απο κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς το πρωί του Σαββάτου έγιναν γνωστό ότι εξέπνευσαν δύο ασθενείς με κορονοϊό, που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία της Αθήνας.΄

Την μάχη για την ζωή έχασε ένας 57χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν δισσωληνωμένος στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Νοσοκομείου "Σωτηρία", πάσχοντας κια απο υποκειμενα νοσήματα.

Ακόμη, εξέπνευσε και ένας 85χρονος, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος νοσηλευόνταν στο ΝΙΜΤΣ

Πλέον, το σύνολο των θανάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 142, εκ των οποίων 37 αφορούν γυναίκες και οι 105 άνδρες.

Συνολικά 2.612 κρούσματα στην Ελλάδα

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα - μετά την ενημέρωση για 21 νέα κρούσματα, απο τον Καθηγητή, Σωτήρη Τσιόδρα, το απόγευμα της Πρωτομαγιάς - είναι 2.612, εκ των οποίων το 55.5% αφορά άνδρες. Από αυτά, 593 (22,7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1291 (49,4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Την Παρασκευή, 36 συμπολίτες μας νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 8 (22,2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 88,9% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Συνολικά, 75 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί 77.251 κλινικά δείγματα.