Σταθόπουλος στον ΑΝΤ1: 300 “βοηθοί επιβατών” για την μάσκα στα μέσα μεταφοράς

Τι αλλάζει από την Δευτέρα στην λειτουργία των ΜΜΜ και την συχνότητα των δρομολογίων.

“Στους μεγάλους σταθμούς του Μετρό και των λεωφορείων θα υπάρχουν τουλάχιστον 300 υπάλληλοι-βοηθοί επιβατών, αριθμός που αν χρειαστεί θα αυξηθεί, οι οποίοι θα κάνουν συστάσεις στους επιβάτες ότι πρέπει να φορούν μάσκα”, είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών.

Όπως είπε ο Νίκος Σταθόπουλος, «μέσα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα υπάρχει σήμανση για τις θέσεις που μπορούν να καταληφθούν από επιβάτες».

Παράλληλα, σε όλα τα λεωφορεία θα υπάρξουν διαχωριστικά στο ύψος των μπροστινών καθισμάτων, που θα απαγορεύουν την προσέγγιση του οδηγού από επιβάτες, για την καλύτερη προφύλαξη των οδηγών

Σύμφωνα με τον κ. Σταθόπουλο, αν και μόλις το 10% των εργαζόμενων με αναστολή σύμβασης επιστρέφει στις δουλειές του από τις 4 Μαΐου, «από την Δευτέρα, θα τεθεί σε λειτουργία ο μέγιστος αριθμός συρμών και λεωφορείων, ώστε να αποτραπεί ο συγχρωτισμός».