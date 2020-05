Κόσμος

Πολύνεκρη εξέγερση σε φυλακές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, οι επισκέψεις μελών των οικογενειών και άλλων οικείων των φυλακισμένων έχουν διακοπεί, κάτι που προκαλεί εντάσεις...

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή όταν ξέσπασε εξέγερση σε φυλακή της Βενεζουέλας, σύμφωνα τον Guardian. Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγεται ο διευθυντής της φυλακής.

Το προσωπικό της φυλακής, την οποία φρουρεί ο στρατός, προσπάθησε να διαπραγματευθεί με τους επικεφαλής των στασιαστών. Όμως οι κρατούμενοι έγιναν βίαιοι και τραυμάτισαν τον διευθυντή της φυλακής «στον ώμο, με αιχμηρό αντικείμενο», κατά την αναφορά των ένοπλων δυνάμεων.

Η «σύγκρουση» στη φυλακή συνεχιζόταν ώρες αφότου ξέσπασε, είπε από τη δική της πλευρά η Καρολίνα Χιρόν, του Παρατηρητηρίου των Φυλακών της Βενεζουέλας, μη κυβερνητικής οργάνωσης που προασπίζεται τα δικαιώματα των εγκλείστων. Σύμφωνα με την ίδια, οι κρατούμενοι εξεγέρθηκαν διότι υφίστανται βίαιη μεταχείριση, «δεν τους έχει επιτραπεί καμία επίσκεψη και δεν έχουν ούτε ψωμί ούτε νερό».

Σύμφωνα με τη Χιρόν, στη φυλακή αυτή συνωστίζονται 2.500 κρατούμενοι ενώ η ονομαστική της χωρητικότητα είναι 750 θέσεις. Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, που εξαπλώνεται και στη Βενεζουέλα, οι επισκέψεις μελών των οικογενειών και άλλων οικείων των φυλακισμένων έχουν διακοπεί. Ωστόσο, πολλοί κρατούμενοι παίρνουν τρόφιμα και φάρμακα από τα πρόσωπα που τους επισκέπτονται.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των Φυλακών της Βενεζουέλας, κάπου 97 φυλακισμένοι πέθαναν πίσω από τα σίδερα στη χώρα την περασμένη χρονιά, το 70% από ασθένειες όπως είναι η φυματίωση, ελλείψει φαρμάκων και περίθαλψης. Άλλη οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των φυλακισμένων, ονόματι Una Ventana a la libertad («Ένα παράθυρο στην ελευθερία»), κάνει λόγο για 192 θανάτους σε κελιά αστυνομικών τμημάτων, ελλείψει θέσεων στις φυλακές. Οι αρχές της Βενεζουέλας διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα μόλυνσης από τον κορονοϊό στις φυλακές της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που γνωρίζει βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση.