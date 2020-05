Οικονομία

Πάιατ - κορονοϊός: η αποτελεσματική διαχείριση στην Ελλάδα κέρδισε επαίνους

Ο τρόπος που η χώρα διαχειρίστηκε την κρίση αναμφίβολα θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα ως μελλοντικό επενδυτικό προορισμό, τονίζει ο Αμερικανός Πρέσβης.

«Η αποτελεσματική διαχείρηση της πανδημίας από την Ελλάδα, περιλαμβανομένης της καινοτόμου και επιτυχημένης ψηφιοποίησης πολλών κυβερνητικών διαδικασιών, κέρδισε επαίνους πολλών διεθνών εταίρων και μέσων πληροφόρησης και αναμφίβολα θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα ως μελλοντικό επενδυτικό προορισμό» σημειώνει, σε άρθρο του, στα «ΝΕΑ-Σαββατοκύριακο» ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Παϊατ.

Ο κ. Παϊατ, υπογραμμίζει ακόμη ότι «οι αμερικάνικες επιχειρήσεις στην Ελλάδα επέδειξαν τεράστια γενναιοδωρία και η ευρηματικότητά τους βοήθησε τη χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση». Παράλληλα τονίζει ότι «συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε αμερικανικές επενδύσεις σε κομβικούς τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές περιλαμβανομένων του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και του FSRU, νέων αδειών αιολικών πάρκων και των Ναυπηγείων Ελευσίνας».

Αναφερόμενος στην πανδημία ο Τζέφρι Παϊατ, τονίζει:« συζητώ συχνά με τον υπουργό κ. Κικίλια για την άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησής μας σε αυτή την πανδημία, επενδύσεις στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ στην έρευνα και στους διαγνωστικούς ελέγχους που θα επιτρέψδουν την επάνοδο της ομαλής οικονομικής δραστηριότητας».

Τέλος, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα σημειώνει στο άρθρο του: «Προσβλέπουμε σε αύξηση της συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας καθώς αντιμετωπίζει με επιτυχία αυτό το παγκόσμιο οικονομικό σοκ».