Κοινωνία

Αγνοείται ναυτικός που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό του νεαρού άνδρα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νησίδας του Αγ. Γεωργίου στον Σαρωνικό Κόλπο, για τον εντοπισμό 27χρονου δόκιμου ηλεκτρολόγου του κρουαζιερόπλοιου «jewel of the seas» που έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τις κάμερες του πλοίου που είναι αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή, ο 27χρονος έπεσε, υπό αδιευκρίνιστη αιτία, στις 29/04 στις 4:30 τα ξημερώματα.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, ενώ αναμένεται να απογειωθεί και αεροσκάφος του Λιμενικού.