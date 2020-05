Κόσμος

Κορονοϊός: νέο υψηλό ρεκόρ κρουσμάτων στη Ρωσία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την υψηλότερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων από τότε που ξέσπασε η πανδημία...

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 9.623 νέα κρούσματα του κορονοϊού, με τον συνολικό τους αριθμό να ανέρχεται σε 124.054.

Πρόκειται για την υψηλότερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων στη χώρα από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.222 αφού 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε το κέντρο που συντονίζει την απάντηση της χώρας στην επιδημία.

Τα νέα αυτά δεδομένα έρχονται δύο μέρες την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν ότι έχει βρεθεί θετικός στον ιό και ότι θα απέχει προσωρινά από τα καθήκοντά του για να αναρρώσει.