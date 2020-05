Κόσμος

Κορονοϊός: ξεχύθηκαν στους δρόμους οι Ισπανοί μετά από 49 μέρες καραντίνας

Βγήκαν σε πάρκα και πλατείες για πρώτη φορά μετά από επτά εβδομάδες, αφού η κυβέρνηση άρχισε να χαλαρώνει τα μέτρα...

Οι Ισπανοί βγήκαν νωρίς σήμερα από το σπίτι τους για να κάνουν τζόκινγκ ή ποδήλατο, καθώς οι ενήλικες επιτρέπεται να αθληθούν σε υπαίθριους χώρους για πρώτη φορά σε επτά εβδομάδες αφού η κυβέρνηση άρχισε να χαλαρώνει τα μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν λόγω του κορονοϊού.

Στη Βαρκελώνη, τα μονοπάτια κοντά στη παραλία ήταν γεμάτα από κόσμο που έτρεχε ή έκανε ποδήλατο, ενώ οι σέρφερ είχαν ήδη σπεύσει στη θάλασσα. Η Μαρ Βίσερ, 45 ετών που έχασε τη δουλειά της ως διοργανώτρια εκδηλώσεων, έκανε τζόκινγκ σε ένα μονοπάτι στην Καστελντεφέλς, μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη. «Ανυπομονούσα τόσο για αυτό. Είναι πολύ καλύτερο από το τρέχω ή να κάνω γιόγκα και πιλάτες μέσα στο σπίτι», είπε.

Στη Μαδρίτη, άνθρωποι με ποδήλατα και σκέιτμπορντ κινούνταν στους δρόμους της πόλης, ενώ η αστυνομία τοποθέτησε κόκκινες ταινίες για να αποτρέψει τη συνάθροιση των πολιτών σε κοινόχρηστους χώρους. Η Ισπανία, μια από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την COVID-19, επέβαλε αυστηρό lockdown τον Μάρτιο, περιορίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών στα σπίτια τους και απαγορεύοντας τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Η άθληση και οι περίπατοι είχαν απαγορευθεί καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να ανακόψουν την εξάπλωση του ιού.

Η Βρετανίδα Σαρλότ Φρέιζερ-Πράιν, 41 ετών, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να απολαύσουν την νέα αυτή ελευθερία καθώς βγήκε για τρέξιμο κοντά στο πάρκο Ρετίρο της πόλης στις 6 το πρωί. Αν και το ίδιο το πάρκο παραμένει κλειστό, εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν στο πεζοδρόμιο γύρω από αυτό. «Ανυπομονούσα για αυτό εδώ και εβδομάδες. Έκανα πλάκα με τους φίλους μου ότι θα ήμουν η πρώτη που θα έβγαινε έξω στη Μαδρίτη. Χαίρομαι πολύ που είμαι έξω ύστερα από έξι εβδομάδες με βίντεο για γιόγκα», δήλωσε.

Καθώς ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει μειωθεί και τα νοσοκομεία μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση, η κυβέρνηση έστρεψε την προσοχή της στο ‘άνοιγμα’ της χώρας και την τόνωση της οικονομίας. Το περασμένο σαββατοκύριακο, επετράπη σε παιδιά κάτω των 14 ετών να βγουν εκτός σπιτιού για μία ώρα την ημέρα υπό την εποπτεία ενηλίκων.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ένα σχέδιο τεσσάρων φάσεων για να επιστρέψει η χώρα στη «νέα κανονικότητα», όπως τη χαρακτήρισε, έως τα τέλη Ιουνίου. Προκειμένου να αποφευχθεί η συνάθροιση ανθρώπων σε εξωτερικούς χώρους, η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα σύστημα με βάρδιες, που επιτρέπει σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες να βγουν έξω σε διαφορετικές ώρες. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με ραντεβού, όπως τα κομμωτήρια, θα μπορούν να ανοίξουν από τη Δευτέρα. Τα μπαρ και τα εστιατόρια θα παραμείνουν κλειστά για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη. Η Ισπανία έχει καταγράψει 24.824 θανάτους λόγω του κορονοϊού και πάνω από 215.000 κρούσματα.