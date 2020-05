Υγεία - Περιβάλλον

Οδηγίες για την χρήση μάσκας (εικόνες)

Πληροφορίες και γραφήματα για τα μέτρα προστασίας και υγιεινής που πρέπει να τηρούνται από την Δευτέρα.

Τις βασικές οδηγίες για τα μέτρα δημόσιας υγείας και τη χρήση μάσκας στους χώρους όπου θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση από τη Δευτέρα 4 Μαϊου παραθέτει η υγειονομική επιτροπή όπως αυτά εγκρίθηκαν. Σύμφωνα με τις οδηγίες δημόσιας υγείας (υγιεινή χεριών, αποστάσεις, χρήση μάσκας) τα μέτρα ισχύουν στις βασικές κατηγορίες δημόσιων χώρων όπως είναι τα γραφεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα φροντιστήρια, οι χώροι λατρείας, η εστίαση, τα καταστήματα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα ταξί, οι ανελκυστήρες, οι λοιποί ανοικτοί χώροι, τα νοσοκομεία, τα ιατρεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τα καταστήματα λιανικής, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής. Αναφορικά με τη χρήση μάσκας παρατίθνεται οδηγίες χρήσης από την υγειονομική επιτροπή: Αναλυτικά από τη Δευτέρα που τίθενται σε ισχύ τα μέτρα για την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, η κυβέρνηση εξέδωσε πίνακες με οδηγίες Δημόσιας Υγείας (υγιεινή χεριών, αποστάσεις, χρήση μάσκας) στις βασικές κατηγορίες δημόσιων χώρων, με βάση τις τελικές κατευθύνσεις που εγκρίθηκαν χθες από την Υγειονομική Επιτροπή. Συγκεκριμένα στα μέτρα κυρίαρχο ρόλο παίζουν η απόσταση μεταξύ των ανθρώπων, η υγειινή χεριών σε όλους τους χώρους, η χρήση ιατρικής μάσκας σε πολλές περιπτώσεις, και η συνάθροιση περιορισμενου αριθμού ατόμων σε κλειστούς χώρους. Η απόσταση μεταξύ ατόμων είναι το ελάχιστο 1,5 μέτρα, στους ανελκυστήρες επιτρέπεται πληρότητα έως 40%, η χρήση ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για το προσωπικό σε καταστήματα, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους εστίασης, νοσοκομεία και κομμωτήρια, ενώ για το κοινό είναι υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς ανελκυστηρες και νοσοκομεία. Επίσης έχουν εκδοθεί οδηγίες για τη σωστή χρήση μάσκας (ιατρικής και μη ιατρικής) η οποία είναι «το κλειδί για την αποτελεσματικότητά της και την προστασία του ατόμου που τη φορά», καθώς και για την κατασκευή μη ιατρικής μάσκας. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εργαζόμενους καθίσταται υποχρεωτική όταν εργάζονται σε σούπερ μάρκετ χώρους εστίασης χώρους διαχείρισης μη τυποποημένων τροφίμων (κρεοπωλεία ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.α.) και σε οσους εργάζονται σε χώρους εργασίας στους οποίους δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς). Όσοι εργάζονται σε νοσοκομεία ιατρεία κέντρα υγείας και διαγνωστικά κέντρα κάνουν χρήση ιατρικής μάσκας. Επισημαίνεται τέλος, ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες προστασίας.?