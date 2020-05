Οικονομία

ΠΝΠ: μέτρα προστασίας, Δώρο Πάσχα σε υπαλλήλους και λύση για τους εργάτες γης

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις για τις μάσκες και τα μέτρα υγιεινής από την Δευτέρα, καθώς και όσα προβλέπονται για βοηθήματα και διευκολύνσεις.

Σε ενημερωτικό σημείωμα για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, αναφέρεται ότι:

«Η Κυβέρνηση, με την παρούσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ - ΦΕΚ 90/Α'), προχωράει στην παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας ως την 31η Ιουλίου 2020 και παράλληλα αντιμετωπίζει σειρά ζητημάτων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας και της επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. Με βάση την ΠΝΠ, μεταξύ άλλων:

Παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ως την 15η Μαΐου 2020.

Καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Προβλέπονται μέτρα στήριξης των Ελλήνων ναυτικών που είναι άνεργοι.

Καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το μισό του μηνιαίου βασικού μισθού στο προσωπικό που υπηρετεί Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (EKEA), στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΟΦ), στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και στους φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου, υγειονομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που με οποιαδήποτε ιδιότητα απασχολούνται για τη λειτουργία των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), συμπεριλαμβανομένου του φαρμακείου της κεντρικής υπηρεσίας του.

Προβλέπονται μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020 από τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, αντισταθμίζεται από την μείωση του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον ΕΟΠΥΥ.

Προβλέπονται ρυθμίσεις για τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν πληγεί εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, μειωμένης κατά 50% της μηνιαίας αμοιβής που οφείλουν προς τον πάροχο δικτύου (DIGEA). Η ρύθμιση αυτή στηρίζει και διευκολύνει τη συνέχιση της λειτουργίας ιδίως των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, ζήτημα που τέθηκε και επισημάνθηκε από όλες οι πολιτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στις 10 Απριλίου 2020.

Διευκολύνεται η μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με την ΠΝΠ, εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Εφαρμόζονται μέτρα προστασίας κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Αναφορικά με τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους συνάθροισης κοινού προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, θα μπορούν (με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών) να εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας, Μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους, Μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, Ειδικοί κανόνες λειτουργίας.

Ακόμη, στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με ειδικότητες διασώστη - πληρώματος ασθενοφόρου, νοσηλευτή, τεχνικού συνεργείου, καθαριστή - καθαρίστριας και ιατρού χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη».