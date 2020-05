Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: ακολουθούμε τις οδηγίες, μένουμε ασφαλείς (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός προώθησε βίντεο με τις οδηγίες δημόσιας υγείας (υγιεινή χεριών, αποστάσεις, χρήση μάσκας) για τους δημόσιους χώρους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προώθησε το βίντεο με τις οδηγίες δημόσιας υγείας (υγιεινή χεριών, αποστάσεις, χρήση μάσκας) για τους δημόσιους χώρους.

Συγκεκριμένα ο κ.Μητσοτάκης έγραψε:

«Τηρούμε ευλαβικά την υγιεινή των χεριών, κρατάμε αποστάσεις και κάνουμε χρήση μάσκας, είτε μίας χρήσης, είτε πολλαπλών χρήσεων (υφασμάτινη). Για να είναι όμως αποτελεσματική η μάσκα, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε σωστά. Ακολουθούμε τις οδηγίες, μένουμε ασφαλείς».