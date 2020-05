Πολιτική

Δένδιας: η Ελλάδα αναγνωρίζεται σήμερα ως χώρα υπόδειγμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Με ισχυροποιημένο το κύρος της διεθνώς, καλλιεργώντας συμμαχίες και σχέσεις εμπιστοσύνης, η Ελλάδα ξαναπιάνει το νήμα ενεργειών που ανέκοψε η πανδημία» εκτιμά ο κ. Δένδιας.

Την αναβαθμισμένη εικόνα της Ελλάδας, μετά την επιτυχημένη διαχείριση των κρίσεων, και τη φιλοδοξία της για ακόμα πιο δυναμική και εποικοδομητική παρουσία στο διεθνές προσκήνιο στη νέα διεθνή πραγματικότητα, αναλύει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στην εφημερίδα "Τα Νέα Σαββατοκύριακο". Όπως επισημαίνει ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά δύο πρωτόγνωρες προκλήσεις, τόσο αυτή της πανδημίας, όσο και την κατάσταση που διαμορφώθηκε νωρίτερα στον Έβρο, με την εργαλειοποίηση της ανθρώπινης δυστυχίας από την Τουρκία.

«Εξαιτίας της επιδειχθείσας μεθοδικότητας, η Ελλάδα αναγνωρίζεται σήμερα ως χώρα υπόδειγμα στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και κρίσεων, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή μας», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών και προσθέτει: «Η αναβαθμισμένη εικόνα της χώρας αποτελεί το καλύτερο διαβατήριο προώθησης των ελληνικών θέσεων στα ευρωπαϊκά και διεθνή fora». Επισημαίνει ότι η ελληνική διπλωματία επιδιώκει να συνεισφέρει, σε συνεργασία με τους εταίρους της στην ΕΕ και παγκοσμίως, λύσεις σε ζητήματα όπως η πανδημία και οι συνέπειές της, οι μεταναστευτικές ροές, η αναδιάρθρωση της διεθνούς οικονομίας.

«Με ισχυροποιημένο το κύρος της διεθνώς, καλλιεργώντας συμμαχίες και σχέσεις εμπιστοσύνης, η Ελλάδα ξαναπιάνει το νήμα ενεργειών που ανέκοψε η πανδημία» εκτιμά ο κ. Δένδιας και αναφέρει την επιδίωξη για ακόμη περισσότερη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE, αλλά και τους δρώντες στην ευρύτερη περιοχή, με τα Βαλκάνια, με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου, χωρίς να αποκλείεται κανένας.

«Η Ελλάδα διαχρονικά πιστεύει σε ένα ειρηνικό και συλλογικά επωφελές παγκόσμιο γίγνεσθαι. Διακηρύσσει την υπεραξία που δημιουργείται από τις συνεργασίες και απορρίπτει τη μυωπική αντίληψη των σχέσεων μηδενικού αθροίσματος», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας και καταλήγει: «Αύριο, σε μια νέα κανονικότητα, με νέες προκλήσεις που ήδη προβάλλουν, η Ελλάδα εν επιγνώσει των δυνατοτήτων της φιλοδοξεί σε μια ακόμα πιο δυναμική και εποικοδομητική παρουσία στο διεθνές προσκήνιο».