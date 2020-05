Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - κορονοϊός: προετοιμαζόμαστε για πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας

Η αναβάθμιση της Υγείας δεν είναι απόρροια των περιστάσεων, είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού, αναφέρει σε άρθρο του ο υπουργός Υγείας.

Στην αναβάθμιση των νοσοκομείων και την προετοιμασία για επανεμφάνιση της πανδημίας αναφέρεται ο υπουργός Υγείας Β.Κικίλιας σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο».

Στο άρθρο που έχει τίτλο «Αναβάθμιση νοσοκομείων και προετοιμασία για επανεμφάνιση πανδημίας», ο υπουργός Υγείας αναφέρει πως υπάρχουν δεκαετίες στις οποίες τίποτα δεν συμβαίνει και υπάρχουν εβδομάδες στις οποίες συμβαίνουν δεκαετίες και συνεχίζει:

«Κάπως έτσι, για να αντεπεξέλθουμε στις πρωτόγνωρες συνθήκες του κορονοϊού, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε το σχεδιασμό μας, δημιουργώντας μια παρακαταθήκη που θα μας επιτρέψει να κάνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο ανθρώπινο και πιο λειτουργικό. Όμως η αναβάθμιση της Υγείας, δεν είναι απόρροια των περιστάσεων. Είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού και των αποφάσεων που έχουμε λάβει εδώ και καιρό.

Για αυτό μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε, παράλληλα, τόσο τις δράσεις αναβάθμισης των νοσοκομείων, όσο και να προετοιμαστούμε για ένα πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας για το φθινόπωρο.Διατηρούμε κάποια νοσοκομεία αναφοράς, όπως το «Σωτηρία», την επιστημονική επιτροπή των παθολόγων-λοιμωξιολόγων, φέρνουμε νέο προσωπικό στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, δημιουργούμε νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Εν τω μεταξύ αξιολογούμε ολόπλευρα, όλες τις δομές, τις διαδικασίες, τις οδηγίες, λαμβάνουμε τη διεθνή εμπειρία, ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.Με το project Νοσοκομεία 2020 βελτιώνουμε την καθημερινότητα του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και των ασθενών. Αναφέρομαι σε πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη ξεκινήσει, όπως τα κλινοσκεπάσματα και η ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, τις οποίες θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε σημαντικό απόθεμα μέσων ατομικής προστασίας που αδιάκοπα τροφοδοτούμε».

Τέλος, αναφερόμενος στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, τονίζει πως « η ανταμοιβή των ανθρώπων του ΕΣΥ είναι για εμάς αξιακή μας υποχρέωση. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στη νέα γενιά για το τι πραγματικά αξίζει στη ζωή και να αναδημιουργήσουμε τα πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας».