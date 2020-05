Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκκληση Μέρκελ για το εμβόλιο και το φάρμακο

Τι ζητά η Καγκελάριος της Γερμανίας, αναφορικά με τα σκευάσματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής έρευνας.

Έκκληση για διεθνή συνεργασία, στην προσπάθεια ανάπτυξης φαρμάκου και εμβολίου κατά του κορονοϊού, απηύθυνε η Καγκελάριος της Γερμανίας, επισημαίνοντας ότι από την έρευνα λείπουν σήμερα περίπου οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Γερμανία θα συμμετάσχει με μια «σημαντική οικονομική συνεισφορά», δήλωσε η Καγκελάριος στο εβδομαδιαίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, αναφερόμενη στην διεθνή διάσκεψη δωρητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά την Δευτέρα και έχει θέσει ως στόχο την συγκέντρωση τουλάχιστον 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Γνωρίζουμε ότι (η πανδημία) προκαλεί παντού σοβαρές ζημιές, στην οικονομική και την κοινωνική μας ζωή. Για αυτό πρέπει πολύ εντατικά και με μεγάλη συγκέντρωση να εργαστούμε προκειμένου να επιβραδύνουμε και μετά να νικήσουμε αυτόν τον ιό, αναπτύσσοντας εμβόλιο», δήλωσε η κ. Μέρκελ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια από τις «ευγενέστερες αποστολές, προκειμένου να σωθούν εκατομμύρια άνθρωποι». Η Γερμανία θέλει να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος έχει ρόλο-κλειδί στο θέμα, πρόσθεσε.

«Η Γερμανία αναλαμβάνει την ευθύνη και για αυτό θα φροντίσουμε το εμβόλιο, όταν θα υπάρχει, να είναι διαθέσιμο σε όλους καθώς επίσης και τα απαραίτητα φάρμακα και τα διαγνωστικά μέσα», συνέχισε η Καγκελάριος και εξήγησε ότι για αυτό θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες. Χαιρέτισε δε την προθυμία μιας μεγάλης συμμαχίας κυβερνήσεων και ιδιωτικών ιδρυμάτων να συνεργαστούν προκειμένου να διευκολύνουν την ανάπτυξη και την διάθεση του εμβολίου και των φαρμάκων κατά του κορονοϊού.

«Μόνο με την κοινή δράση, την διεθνή πολυμερή δράση, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία», κατέληξε η κ. Μέρκελ.