Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι

Ποιες περιοχές θα “χτυπηθούν” περισσότερα από τα έντονα φαινόμενα. Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται από σήμερα Σάββατο και από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους.



Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν, αρχικά από το μεσημέρι σήμερα: η δυτική Μακεδονία και βαθμιαία η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, πιθανώς οι Σποράδες και τις βραδινές ώρες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (03-05-2020) τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα από το βράδυ και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν.