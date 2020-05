Οικονομία

Σταϊκούρας: η Ελλάδα είχε την καλύτερη επίδοση στην ΕΕ

Τι λέει ο Υπ. Οικονομικών για το οικονομικό κλίμα και το απαραίτητο συστατικό για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης, λόγω του κορονοϊού.

Η Ελλάδα σημείωσε την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίζοντας τη μικρότερη πτώση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τις τιμές του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για τον Απρίλιο που ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επεσήμανε δε, ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει πως οι Έλληνες μπορούμε να καταφέρουμε καλές επιδόσεις συγκριτικά με τους εταίρους και να περάσουμε την κρίση με το μικρότερο κόστος.

Όλη η δήλωση του υπουργού Οικονομικών:

«Παγκοσμίως, οι επιπτώσεις της πανδημίας στις οικονομίες είναι πολύ σημαντικές. Το ίδιο συμβαίνει και στην ελληνική οικονομία. Την εξέλιξη αυτής της δύσκολης κατάστασης οφείλουμε να την αξιολογούμε διαχρονικά και διακρατικά και να παρεμβαίνουμε βελτιωτικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις τιμές του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, για τον μήνα Απρίλιο. Όλες οι εξεταζόμενες χώρες παρουσίασαν πτώση.

Η Ελλάδα, όμως, σημείωσε την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίζοντας τη μικρότερη πτώση. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος του δείκτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατρακύλησε κατά 28,8 μονάδες, από τις 94,6 στις 65,8, στην Ελλάδα η πτώση ήταν της τάξης των 10,1 μονάδων, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 99,3 μονάδες.

Η εξέλιξη αυτή, αν και προς την αρνητική κατεύθυνση, αποδεικνύει ότι οι Έλληνες μπορούμε. Μπορούμε να καταφέρουμε καλές επιδόσεις συγκριτικά με τους εταίρους μας. Ζητώ αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, πολιτών- κοινωνίας και επιχειρήσεων, που έχουμε οικοδομήσει, να την ενισχύουμε συνεχώς, για να περάσουμε, συντεταγμένα, την κρίση με το μικρότερο κόστος.

Είναι ώρα ευθύνης, σύνεσης, συνεννόησης και σκληρής δουλειάς, και όχι παιγνίων από άτομα ή ομάδες. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κερδίσουμε, και αυτή την μάχη».