Μπόρις Τζόνσον: Η πρώτη φωτογραφία και το όνομα του νεογέννητου γιου του

Η συγκινητική αφιέρωση στους γιατρούς που έσωσαν τη ζωή του Βρετανού Πρωθυπουργού από τον κορονοϊό.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η αρραβωνιαστικιά του, Κάρι Σίμοντς, ονόμασαν τον νεογέννητο γιο τους, Γουίλφρεντ Λόρι Νίκολας.

Το όνομα ανακοινώθηκε από τη Σίμοντς στο Instagram, δίπλα σε μία φωτογραφία του βρέφους, το οποίο γεννήθηκε την Τετάρτη.

Τα πρώτα δύο ονόματα είναι των παππούδων του ζεύγους, ενώ το Νίκολας δόθηκε ως “ευχαριστώ” στους γιατρούς που έσωσαν τη ζωή του Βρετανού Πρωθυπουργού από τον COVID-19.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της στο Instagram, η Κάρι Σίμοντς έγραψε:

«Σας παρουσιάσω τον Γούιλφρεντ Λόρι Νίκολας Τζόνσον, γεννηθείς την 29η Απριλίου 2020 στις 9 π.μ.

Γουίλφρεντ, όπως ο παππούς του Μπόρις.

Λόρι, όπως ο παππούς μου.

Νίκολας, όπως ο δρ. Νικ Πράις και ο δρ. Νικ Χαρτ, οι δύο γιατροί που έσωσαν τη ζωή του Μπόρις τον περασμένο μήνα.

Ευχαριστώ τόσο πολύ την απίστευτη ομάδα της μαιευτικής στο UCLH, που μας φρόντισαν τόσο καλά.

Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη. Η καρδιά μου είναι γεμάτη».

Η 32χρονη Κάρι γέννησε το πρωί της Τετάρτης, μόλις 16 ημέρες αφότου ο 55χρονος Μπόρις Τζόνσον έδωσε “μάχη” με τον κορονοϊό στην Εντατική. Και η ίδια νόσησε από τον COVID-19, χωρίς όμως σοβαρές επιπλοκές.

Είναι το πρώτο παιδί της Κάρι Σίμοντς, ενώ είναι το έκτο για τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο Μπόρις Τζόνσον έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά από τον γάμο του με την Μαρίνα Γουίλερ (την 26χρονη Λάρα, τον 24χρονο Μίλο, την 22χρονη Κάσια και τον 20χρονο Θίοντορ), ενώ έχει και μία κόρη (την 26χρονη Στέφανι) από τον δεσμό του με την Έλεν Μάκινταϊρ.