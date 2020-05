Οικονομία

Κτηματολόγιο: Ξεμπλοκάρουν μεταβιβάσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Την επέκταση της ...fast track εξέτασης ενστάσεων και για τα παλαιότερα προγράμματα του Κτηματολογίου και όχι μόνο για τις τρέχουσες δηλώσεις κτηματογράφησης και για τις περιπτώσεις όπως η Αθήνα και ο Βόλος, στις οποίες έχει γίνει προανάρτηση, προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με τον τρόπο αυτόν, όπως μεταδίδει το “Έθνος”, θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες πωλήσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς με το νέο θεσμό του “διαμεσολαβητή”, όλες οι ενστάσεις θα εξετάζονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης από τους αναδόχους αλλά και στις Επιτροπές που θα συσταθούν από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για τις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν εκτεταμένες διορθώσεις ή ο θιγόμενος δεν συμφωνεί. Στις επιτροπές αυτές, μάλιστα, θα μπορούν να συμμετάσχουν πλέον και πολιτικοί μηχανικοί, ενώ δίνεται η δυνατότητα και τηλεδιασκέψεων.

Ο αριθμός των εκκρεμών ενστάσεων αγγίζει τις 200.000, δημιουργώντας πρόβλημα τόσο στην εξέλιξη του έργου όσο και στους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση του ακινήτου τους ώστε να προχωρήσουν στις δικαιοπραξίες που επιθυμούσαν (μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες, κλπ).

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής αίτησης όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία, ενώ από τον Ιούνιο οι πωλήσεις, οι μεταβιβάσεις, οι γονικές παροχές, οι κληρονομιές, αλλά και οι κάθε είδους εγγραπτέες πράξεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους ηλεκτρονικά στον Φορέα.

Στόχος του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι ο αριθμός των αντιρρήσεων, ο οποίος εκτιμάται ότι θα φτάσει και το 1 εκατομμύριο μετά την ολοκλήρωση και του τρέχοντος προγράμματος κτηματογράφησης, απειλώντας ουσιαστικά να βγάλει εκτός χρονοδιαγράμματος το έργο, να μειωθεί στο μισό.

Πρακτικά, με το νέο σύστημα εξέτασης ενστάσεων, οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν έναν ρόλο «διαμεσολαβητή», τον οποίο ωστόσο οι ίδιοι δεν αποδέχονται απολύτως καθώς η διαδικασία δεν περιλαμβάνει στην ουσία καμία διαμεσολάβηση αλλά μόνο ανταλλαγή εγγράφων και ανάρτηση της έκθεσης αποδοχής ή απόρριψης του αναδόχου για την υπόθεση εντός προθεσμίας τριάντα ημερών στον ιστότοπο του Κτηματολογίου. Μετά την υποβολή της αίτησης και την πληρωμή παραβόλου ύψους 5 ευρώ από τον ενιστάμενο υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

Η αίτηση να γίνει αποδεκτή με την έκθεση του αναδόχου και να υπάρχει συναίνεση τόσο του ενιστάμενου όσο και του θιγόμενου. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία της ανάρτησης θα αλλάζουν χωρίς να παραπέμπεται η υπόθεση σε επιτροπή εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, οι οποίες ωστόσο πλέον ορίζεται ότι θα συστήνονται μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και όχι σε όλη την Ελλάδα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Η αίτηση να γίνει αποδεκτή αλλά να μην υπάρχει συναίνεση στην έκθεση από τα εμπλεκόμενα μέρη ή τα σφάλματα να είναι εκτεταμένα. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα παραπέμπει την υπόθεση σε Επιτροπή, η οποία για την Αθήνα θα έχει έδρα στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου να μη γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της ή εν μέρει από τον ανάδοχο/γραφείο κτηματογράφησης. Αυτές οι περιπτώσεις δεν προβλέπεται πλέον να οδηγούνται σε επιτροπές και επί της ουσίας οι εγγραφές θα παραμένουν ως έχουν και δε θα αλλάζουν. Μοναδική αλλά ακριβότερη και πιο χρονοβόρα εναλλακτική λύση που θα απομένει πλέον στον ενιστάμενο θα είναι η δικαστική οδός.

Στόχος είναι ο προεκτιμώμενος αριθμός του ενός εκατομμυρίου ενστάσεων να μειωθεί στο μισό.

Πρακτικά, βάσει της νέας διαδικασίας, όσοι ιδιοκτήτες εντοπίζουν κατά την ανάρτηση σφάλματα στην καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, δηλαδή γεωμετρικές αποκλίσεις, λάθη σε τίτλους, κλπ θα καταθέτουν μία αίτηση διόρθωσης στο γραφείο κτηματογράφησης. Το γραφείο θα συντάσσει έκθεση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.