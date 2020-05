Life

Ξεχωριστά γενέθλια για την πριγκίπισσα Σάρλοτ (εικόνες)

Κόσμο που παραμένει στο σπίτι του λόγω της καραντίνας βοήθησε η μικρή Σάρλοτ και η μητέρα της, όπως συνηθίζει, έβγαλε φωτογραφίες.

Με τέσσερις φωτογραφίες «μοιράστηκαν» τα γενέθλια της πριγκίπισσας Σάρλοτ οι γονείς της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Η μικρή Σάρλοτ, δεύτερο από τα τρία παιδιά του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ, κλείνει αύριο τα πέντε χρόνια της.

Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της πριγκιπικής οικογένειας, η μικρή Σαρλότ, μοίρασε τις προηγούμενες μέρες, τρόφιμα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους.

Τις φωτογραφίες τράβηξε η μητέρα της, Κέιτ, στο Νορφολκ (Norflolk).

Σε αυτές φαίνεται η μικρή να χτυπά πόρτες, για να παραδώσει σακούλες με είδη πρώτης ανάγκης, σε όσους δεν επιτρέπεται να βγουν έξω λόγω της καραντίνας για τον κορονοϊό.

Λίγες μέρες πριν, είχε τα δεύτερα γενέθλιά του και ο μικρότερος διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο Λούι.