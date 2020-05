Οικονομία

Κορονοϊός: Τι αλλάζει στην περίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα σε μία επιχείρηση

Τι προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των σούπερ μάρκετ, των λαϊκών αγορών, των οργανωμένων αγορών τροφίμων και των φαρμακαποθηκών στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου COVID-19, και όχι στο σύνολο της επιχείρησης, θα γίνεται αναστολή της λειτουργίας τους.

Αυτό αναφέρεται στο ένατο άρθρο της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά σε θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A'76), αντικαθίσταται ως εξής: «Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωμένων αγορών τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής».