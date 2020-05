Κόσμος

Έκρηξη σε βυτιοφόρο έξω από βενζινάδικο (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά προκλήθηκε, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τα θύματα.

Μεγάλη μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες στην Νιγηρία, όταν ένα βυτιοφόρο εξερράγη έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στο Λάγος.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμα 16 τραυματίστηκαν από τη φωτιά. Μεταξύ αυτών και ένας πυροσβέστης.

Το βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν ντεραπάρισε και χύθηκε το καύσιμο που στο βυτίο του, μπροστά ακριβώς από το βενζινάδικο.

Είναι η δεύτερη φωτιά που ξεσπά σε βενζινάδικο την τελευταία εβδομάδα στο Λάγος, τη μεγαλύτερη πόλη της Αφρικής με τους 21 εκατομμύρια κατοίκους.