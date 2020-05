Πολιτική

Γεννηματά: Να μην γίνει η κρίση κολυμβήθρα του Σιλωάμ για σκληρές πολιτικές

Πώς σχολιάζει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών.

Ως προσβολή στις αγωνίες των πολιτών να αντέξουν στη κρίση και απόπειρα νομιμοποίησης σκληρών πολιτικών από την Κυβέρνηση, θεωρεί η Φώφη Γεννηματά με συνέντευξή της στη “Real News” την συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, την οποία αποδίδει σε “παπαγαλάκια” του Μαξίμου.

«Αρνούμαι να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί προσβάλλει τον αγώνα και την αγωνία κάθε ανθρώπου να ξαναπιάσει το νήμα της ζωής του και να νιώσει ασφάλεια για τη ζωή του, την οικογένεια του, τη δουλειά του. Δεν είναι ώρα για μικροκομματικά παιχνίδια, προκειμένου να γίνει η κρίση κολυμβήθρα του Σιλωάμ για σκληρές πολιτικές», τονίζει χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Επισημαίνει πως σε αυτή τη νέα κρίσιμη φάση εξόδου από τη καραντίνα «η ευθύνη της Κυβέρνησης να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να μείνουμε ασφαλείς, αυξάνεται. Γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η δεύτερη φάση βασίζεται σε ένα καθαρά κυβερνητικό σχέδιο. Η εφαρμογή του με βήματα, ασφαλώς εξαρτάται από την ατομική ευθύνη αλλά προϋποθέτει και την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού». Παρατηρεί, ωστόσο, ότι χρειάζεται ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο εφαρμογής και συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση. «Είναι το κλειδί, όπως και στην επιστημονική τεκμηρίωση του κάθε βήματος. Να μην καταργήσει στην πράξη, η γραφειοκρατία της Κυβέρνησης τον κ. Τσιόδρα και την επιστημονική επιτροπή», αναφέρει η κ. Γεννηματά. Προσθέτει ότι κάθε φορά που ο φακός της επικαιρότητας φεύγει από τον κ. Τσιόδρα φωτίζει το πραγματικό πρόσωπο μιας Κυβέρνησης αμήχανης, με συντηρητική ατζέντα και κοινωνικά άδικες επιλογές.

Για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, η Φώφη Γεννηματά σημειώνει ότι δεν τα μηδενίζει, είναι όμως ανεπαρκή. «Δεν μπορούν όμως να κρύψουν την απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου, τις καθυστερήσεις, τις παραλείψεις, αστοχίες και αδικίες που έγκαιρα έχουμε επισημάνει.

H Κυβέρνηση μιλάει τώρα για μέτρα 24 δισ. ευρώ, επιχειρώντας εξόφθαλμες αλχημείες, αθροίζοντας μαζί επιχορηγήσεις, επιδόματα, αναβολές πληρωμών που τελικά θα πληρωθούν, δάνεια που θα επιστραφούν και εγγυήσεις», τονίζει και προτείνει δύο διακριτά στάδια. Ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα για το 2020 και γι’ αυτό το ΚΙΝΑΛ κατέθεσε 7 προτάσεις που παρουσίασε στη Βουλή και παράλληλα έχει ξεκινήσει ανοιχτό διάλογο «για να διαμορφώσουμε μαζί με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ελλάδα και την Ευρώπη μετά. Ένα πρόγραμμα ανόρθωσης. Το Κίνημα Αλλαγής δεν αρκείται μόνο στην επιβεβλημένη και τεκμηριωμένη κριτική προς την Κυβέρνηση. Είμαστε παρόντες μαχητικά και δημιουργικά με τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Για την ανάδειξη του διαφορετικού δρόμου που οδηγεί μακριά από την συντήρηση και τον λαϊκισμό», υπογραμμίζει η κ. Γεννηματά.?