Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο μοτίβο των προηγούμενων ημερών, με εναλλαγές, θα κυλήσει η Κυριακή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη και, κυρίως τις πρωινές ώρες, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για την υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα ηπειρωτικά, θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στα βορειότερα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια και δυτικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη Φυλλοδέτη στη ροδακινιά. Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 25-27 Απριλίου.

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 1-4 Μαΐου.

Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 5-8 Μαΐου.

Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων του Φυλλοδέτη συμπίπτουν κατά πολύ με αυτές της Ανάρσιας.

Ενδεικτικός χρόνος ταυτόχρονης επέμβασης και για τα δύο έντομα ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

2-5 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών

8-11 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.

Οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών έγιναν με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας. Η ανωτέρω επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae). Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες.

Προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω αναφορές παρέχουν μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: