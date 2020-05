Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ρίχνει άγκυρα στο λιμάνι ο Πέδρο Μαρτίνς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του Πορτογάλου τεχνικού με την “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ.

Μόνον οι υπογραφές απομένουν για να επισημοποιηθεί η παραμονή του Πέδρο Μαρτίνς στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είχαν αίσιο τέλος και υπήρξε κατ’ αρχήν συμφωνία ανάμεσα στους “ερυθρόλευκους” και τον Πορτογάλο προπονητή.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να επισημοποιηθεί η επέκταση της συνεργασίας τους και εν συνεχεία η διοίκηση της ομάδας του Πειραιά θα προβεί σε ανακοινώσεις.

Αν και αρχικά, ο Ολυμπιακός και ο εκπρόσωπος του Μαρτίνς συζητούσαν σε βάση μονοετούς επέκτασης της συνεργασίας, η συμφωνία που επετεύχθη αφορά διετές συμβόλαιο, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.