Κορονοϊός - Υπέρταση: ανακοινώσεις Τσιόδρα για την επίδραση των φαρμάκων

Νέα συμπεράσματα μελετών που σχετίζονται με τη χρήση φαρμάκων για την αρτηριακή υπέρταση.

Τα φάρμακα για την αρτηριακή υπέρταση δεν φαίνεται να αυξάνουν την ευαισθησία στη μόλυνση από τον νέο κορονοϊό ή να αυξάνουν τον κίνδυνο να αρρωστήσει κανείς σοβαρά με την ασθένεια, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον SARS-CoV-2, Σωτήρης Τσιόδρας, επικαλούμενος τρεις νέες μελέτες που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine.

Πρόκειται για θετικά νέα, όπως τόνισε, για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο που παίρνουν αυτά τα φάρμακα. Άλλωστε, εκτός από τα άτομα με υπέρταση, αφορούν και διαβητικούς ασθενείς, στους οποίους δίνονται για την προστασία της νεφρικής τους λειτουργίας.

Όπως εξήγησε, υπήρχε ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα πως ενδεχομένως η χρήση αυτών των φαρμάκων θα μπορούσε να αυξήσει τα επίπεδα της πρωτεΐνης, που «είναι η “πόρτα” που χρησιμοποιεί κατά κάποιον τρόπο ο ιός όταν επιτίθεται στα ανθρώπινα κύτταρα».

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι δεν υπήρξε διαφορά στην πιθανότητα νόσου ανάμεσα σε αυτούς που έπαιρναν τα φάρμακα και σε εκείνους που δεν τα έπαιρναν.

Ειδικά κατά την περίοδο της καραντίνας, παρατηρήθηκε αύξηση των επεισοδίων αρτηριακής υπέρτασης, ενδεχομένως εξαιτίας του στρες, της λιγότερης σωματικής άσκησης ή της αλλαγής στις διατροφικές συνήθειες.

Ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως αν κάποιος παίρνει φάρμακα για την αρτηριακή πίεση ή ακόμη και στατίνες, πρέπει να τα συνεχίσει.

Τέλος, ο διακεκριμένος λοιμωξιολόγος αναφέρθηκε και στο “πράσινο φως” που δόθηκε στις ΗΠΑ για τη χρήση της ρεμδεσιβίρης σε νοσοκομειακό επίπεδο. Πρόκειται για ένα φάρμακο, που χορηγείται ενδοφλέβια, μία φορά την ημέρα για μία περίοδο 10 ημερών, σε ασθενείς με σοβαρή μορφή της νόσου.

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση, ο κ. Τσιόδρας χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες 15 ημέρες για την πορεία της πανδημίας. Συνέστησε σε όλους, από την Δευτέρα να εξακολουθήσουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και αποστάσεων, να περιορίσουν εθελούσια τις επαφές και τις συναθροίσεις, θεωρώντας τους εαυτούς τους ως δυνητικούς φορείς του ιού.