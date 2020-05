Οικονομία

Άρση περιοριστικών μέτρων: Έτσι θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οδηγίες για τη λειτουργία επιχειρήσεων λιανικής, κέντρων αισθητικής, κομμωτήρια και γραφεία έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Λεπτομέρειες για το άνοιγμα των επιχειρήσεων έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. Ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε αναλυτικά ποιες επιχειρήσεις θα λειτουργούν και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες.

Οι επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν

Τα καταστήματα που θα επαναλειτουργήσουν είναι λιανικό εμπόριο βιβλίου, εφημερίδων και γραφικής ύλης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αθλητικού εξοπλισμού, ανθέων, ΚΤΕΟ, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων και καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας.

Κανόνες ασφαλείας

Οι επιχειρήσεις, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα και τους κανόνες λειτουργίας, όπως την αναλογία των τετραγωνικών μέτρων ως προς τους παρευρισκόμενους στους χώρους, την απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας, την τήρηση καταλόγου που αφορά στα ραντεβού των πελατών -όπου απαιτείται- και τα ατομικά μέσα προστασίας δηλαδή τη μάσκα και την υγιεινή των χεριών.

Κυρώσεις

Για τις παραβάσεις των κανόνων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και οι καταναλωτές μπορούν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1520 να καταγγέλλουν τη μη τήρηση των μέτρων, αισχροκέρδεια και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ωράριο και αποστάσεις ασφαλείας

Οι καταστηματάρχες οφείλουν να τηρούν το ωράριο λειτουργίας ως εξής:

- Η ώρα έναρξης για τα εμπορικά καταστήματα είνα στις 10:00. Σημειώνεται, ότι το εν λόγω μέτρο λειτουργίας αφορά τις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, πλην των νησιών και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, δηλαδή στους δήμους που το απαρτίζουν.

Το ωράριο που ισχύει στις επιχειρήσεις τροφίμων π.χ. σούπερ μάρκετ, παραμένει έως τις ?9 Μαΐου, ?από τη Δευτέρα έως Παρασκευή από τις ?7:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο από τις ?7:00 έως τις 20:00.

- Παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις των αντιπεριφερειαχών για τις τουριστικές περιοχές ως προς τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.

- Το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων με κωδικό δραστηριότητας 9602, δηλαδή κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, μπορεί να είναι διευρυμένο από τις ?7:00 έως τις 22:00 και το Σάββατο από τις 7:00 έως τις 21:00. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας είναι κατ' ελάχιστο 2 μέτρα και είναι υποχρεωτική η μάσκα για τους εργαζόμενους, ενώ παραμένει ισχυρή σύσταση για τους πελάτες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαθέτουν και τον κωδικό δραστηριότητας για άλλες υπηρεσίες, όπως μασάζ, πιλάτες, πέρσοναλ τρέϊνινγκ, απαγορεύεται ρητά η παροχή τους.

- Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οποιονδήποτε κωδικό δραστηριότητας που τίθεται σε επαναλειτουργία υπό όρους υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στους εν λόγω κωδικούς δραστηριότητας.

- Η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτική μόνο για το προσωπικό που χειρίζεται μη τυποποιημένα προϊόντα τρόφιμα ενώ ισχύει η σύσταση για το υπόλοιπο προσωπικό και τους πελάτες.

- Αύριο, ?Κυριακή 3 Μαΐου, τα καταστήματα που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές.

- Για τα γραφεία ισχύει ο κανόνας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και η απόσταση 1,5 μ. Οφείλουν να αναρτήσουν στην είσοδο πινακίδα για τον επιτρεπόμενο εντός του χώρου ατόμων.

«Επιστρέφουμε αλλά προσέχουμε», υπογράμμισε κ. Παπαθανάσης και πρόσθεσε: «?Στις 4 Μαΐου κάνουμε το πρώτο βήμα της επανεκκίνησης της οικονομίας. Το βήμα αυτό είναι καλά μελετημένο και τα αποτελέσματά του θα αξιολογηθούν, όπως έχει γίνει και σε προηγούμενες φάσεις. Μοιραζόμαστε όλοι μας την ίδια ευθύνη και η πολιτεία επιπροσθέτως την ευθύνη και την υποχρέωση να παρέχει δίχτυ ασφάλειας και στήριξης για τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης εργασίας και την ανάταξη και επιτάχυνση της οικονομίας. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι υφίσταται στην παγκόσμια οικονομική βιβλιογραφία εγχειρίδιο επανεκκίνησης μιας οικονομίας μετά από μια τέτοια υγειονομική κρίση. Αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι όπως ατιμετωπίσαμε μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη προσοχή το κάθε βήμα μας, έτσι και στην επανεκκίνηση της οικονομίας εξαντλούμε όλα τα πιθανά σενάρια και εφαρμόζουμε το καλύτερο σχέδιο, το οποίο βασίζεται πάνω στους κανόνες της διασφάλισης της δημόσιας υγείας της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής επιστήμης».