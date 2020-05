Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Ο ημερήσιος αριθμός των θυμάτων αναβάλλει την άρση της καραντίνας

Υπό πίεση η κυβέρνηση Τζόνσον, καθώς πολλές χώρες αρχίζουν να χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να επανεκκινήσουν την οικονομία.

Η Βρετανία κατέγραψε σήμερα 621 νέους θανάτους από τον νέο κορονοϊό, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών να ανέρχεται στους 28.131 στη χώρα, τη δεύτερη πλέον πληγείσα στην Ευρώπη. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έφθασε τα 182.260 (+4.806).

Η Βρετανία είναι η τρίτη πλέον πληγείσα χώρα παγκοσμίως από τη νόσο COVID-19 αναφορικά με τον αριθμό των νεκρών, πίσω από τις ΗΠΑ και την Ιταλία.

Ακόμα κι αν η Βρετανία «πέρασε την κορύφωση» της επιδημίας, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία καταγράφει πτώση, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει καμία χαλάρωση των μέτρων καραντίνας, που έχουν παραταθεί έως την 7η Μαΐου.

Υπό πίεση προκειμένου να ανακοινώσει μια στρατηγική εξόδου, τη στιγμή που πολλές χώρες αρχίζουν να χαλαρώνουν τους περιορισμούς, ο συντηρητικός Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ένα σχέδιο άρσης της καραντίνας την επόμενη εβδομάδα, βάσει του οποίου η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει πώς σκοπεύει να επανεκκινήσει την οικονομία, να ξανανοίξει τα σχολεία και να επιτρέψει στους Βρετανούς να επιστρέψουν στις δουλειές τους με ασφάλεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται θα είναι να ζητηθεί από τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς να μετρούν τη θερμοκρασία τους προτού βγουν από τα σπίτια τους και να μένουν εκεί στην περίπτωση που έχουν πυρετό, πιθανό σύμπτωμα της νόσου.