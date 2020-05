Κόσμος

Κορονοϊός: Μείωση των κρουσμάτων και αύξηση των νεκρών στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό. Τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της επιδημίας στην Ιταλία.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 209.328. Οι νεκροί έφτασαν τους 28.710. Παράλληλα, 79.914 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες, το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 207.428 και είχαν χάσει την ζωή τους 28.236 άνθρωποι ενώ 78.249 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 474 άνθρωποι και καταγράφηκαν 1.900 νέα κρούσματα. 1.665 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

1.539 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 17.357 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 81.808 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσιάζει μικρό περιορισμό, με 65 λιγότερες μολύνσεις. Παράλληλα, σημειώνεται μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 205 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες παρουσιάζουν σήμερα μείωση σε σχέση με χθες. Έγιναν καλά 639 λιγότεροι ασθενείς. Οι εισαχθέντες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για εικοστή ένατη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Η αύξηση των νεκρών ενισχύει τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης ότι η επιστροφή στην καθημερινότητα θα πρέπει να είναι βαθμιαία και ότι είναι αναγκαίο να εξαρτηθεί από την πορεία των κρουσμάτων στις διάφορες περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, οι ιταλικές αρχές έκαναν γνωστό ότι από τις 4 Μαίου, οι χειρουργικές προστατευτικές μάσκες θα πωλούνται σε φαρμακεία και σουπερ μάρκετ, στην τιμή των πενήντα λεπτών του ευρώ συν ΦΠΑ, η κάθε μία.

Το νοσοκομείο λοιμωδών νόσων της Ρώμης Σπαλαντσάνι, τέλος, ανακοίνωσε ότι «όλα δείχνουν πως από τον Ιούλιο θα μπορέσει να ξεκινήσει πειραματική φάση στον άνθρωπο, εμβολίου κατά του κορονοϊού, αποτέλεσμα ερευνών των Ιταλών επιστημόνων».