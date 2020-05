Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: 6,6 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κρήτη (βίντεο)

Μεγαλύτερος από ό,τι καταγράφηκε ήταν ο σεισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Γ.Παπαδόπουλο. Μικρό τσουνάμι μετά τη δόνηση. Τι περιμένουν οι σεισμολόγοι.