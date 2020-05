Κοινωνία

Αντιπυρική περίοδος: Ο σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας – Πυροσβεστικής

Σύσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε χθες.

Με επιπλέον ελικόπτερα βαρέως τύπου, νέα πυροσβεστικά οχήματα και ενισχυμένο τον κρατικό μηχανισμό, ιδίως την Πυροσβεστική Υπηρεσία που είναι ο κύριος βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας, σε μέσα και προσωπικό, ξεκίνησε χθες, Παρασκευή 1η Μαΐου, η αντιπυρική περίοδος 2020.

Η προετοιμασία για το καλοκαίρι που έρχεται ήταν το αντικείμενο σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

«Είμαστε πιο έτοιμοι από κάθε άλλη χρονιά», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς στον κ. Χρυσοχοϊδη, στον οποίο παρουσίασε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και σημείωσε ότι ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας έχει ενισχυθεί σημαντικά, τόσο σε επίπεδο υλικό-τεχνικού εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, ο μηχανισμός ενισχύεται με επιπλέον 3 βαρέως τύπου ελικόπτερα και νέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ιδρύονται και 2 νέες αερομεταφερόμενες μονάδες του Αιγαίου και του Ιονίου, με έδρα τη Σάμο και τον Άραξο, αντίστοιχα.

Επίσης, ιδρύονται 84 νέα εποχικά πυροσβεστικά κλιμάκια με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας και εντάσσονται επιπλέον 1.300 εποχικοί πυροσβέστες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.Όπως έγινε γνωστό από τη ΓΓΠΠ, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε, ακόμη, ότι όλες αυτές οι προετοιμασίες έχουν πραγματοποιηθεί από πολύ νωρίς μέσα στο έτος και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι αυτή η ενίσχυση, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, αποτελούν μία εξαιρετική ευκαιρία για την περαιτέρω αναβάθμιση τόσο του ΠΣ όσο και εν γένει του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αλλά και παρακαταθήκη για το μέλλον, με στόχο πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πανδημία του κορονοϊού Covid-19 και εξήρε την καταλυτική, όπως είπε, συμβολή της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Επίσης, απευθυνόμενος στην ηγεσία του ΠΣ υπογράμμισε ότι η συνεισφορά του Σώματος ήταν εξαιρετικά σημαντική και στη διαχείριση της κατάστασης που διαμορφώθηκε πρόσφατα στον Έβρο.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αναπληρωτής γγ ΠΠ, Γιώργος Μάριος Καραγιάννης, ο αρχηγός ΠΣ, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο υπαρχηγός ΠΣ, αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος και όλο το επιτελείο και οι αρμόδιοι αξιωματικοί, καθώς και ο διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Φοίβος Θεοδώρου.

Οδηγίες από την Πυροσβεστική προς τους πολίτες

«Επειδή το δάσος μπορεί να υπάρχει χωρίς τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος χωρίς το δάσος δεν μπορεί να ζήσει, είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο αυτήν τη φυσική κληρονομιά», τονίζει το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, σε ανακοίνωσή του για τη νέα αντιπυρική περίοδο και ταυτόχρονα παραθέτει μία σειρά οδηγίες προς τους πολίτες για να μην προκαλέσουν πυρκαγιά:

Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες).

Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.

Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος.

Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους ούτε γυάλινα μπουκάλια διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών-πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις.

Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.

Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για πυρκαγιά.

Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Επίσης, σε περίπτωση πυρκαγιάς:

Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στους αριθμούς κλήσης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες, τόσο για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε όσο και για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά και:

Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για τη δική μας ασφάλεια, σε περίπτωση πυρκαγιάς ακολουθούμε τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.