Κορονοϊός: Μακραίνει η μακάβρια λίστα στη Γαλλία

Χαμηλότερος από τον χθεσινό ο σημερινός απολογισμός των θυμάτων από την πανδημία.

Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν νικημένοι από τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 166 και ανέρχεται πλέον σε 24.760 σήμερα, ενώ οι νοσηλείες στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας συνεχίζουν να καταγράφουν πτώση, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο σημερινός απολογισμός των νεκρών είναι χαμηλότερος από τον χθεσινό, όπου είχαν καταγραφεί 218 νέοι θάνατοι.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με την COVID-19 μειώθηκε σε 25.827 από 25.887 χθες και ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ κατέγραψε πτώση και ανέρχεται σε 3.827 από 3.878.