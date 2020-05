Παράξενα

Ντίσκο πάρτι μέσα σε…αυτοκίνητα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα περιοριστικά μέτρα δεν τους εμπόδισαν να το ρίξουν έξω, κι έτσι εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκε, χωρίς να τα παραβιάσει.

Παρά τους περιορισμούς και τις κοινωνικές αποστάσεις, ο κόσμος στην πόλη Schuettdorf της Γερμανίας, βρήκαν έναν τρόπο να ξεδώσουν το βράδυ της Παρασκευής, οπότε και συμμετείχαν σε ντίσκο πάρτι, από τα αυτοκίνητά τους.

Εκατοντάδες οχήματα στάθμευσαν σε έναν συνήθως πολυάσχολο δρόμο, όπου επί τρεις ώρες απόλαυσαν ζωντανή μουσική, σε μια συναυλία που διοργανώθηκε ειδικά για την περίσταση.

Λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων σε κάθε αυτοκίνητο είναι δύο, κανόνας που δεν παραβιάστηκε στο event, κατά τη διάρκεια του οποίου κανένας από τους συμμετέχοντες δε βγήκε από το όχημά του.

Δεν ήταν λίγοι όμως εκείνοι που συνόδευσαν τη μουσική με…τις κόρνες τους, ενώ άλλα αυτοκίνητα κουνιόντουσαν από το χορό στο εσωτερικό τους.

Η βραδιά διοργανώθηκε από μία από τις μεγαλύτερες ντίσκο της Γερμανίας, που «κατηγόρησε» την πανδημία ότι της σταμάτησε τη δουλειά.

Η ιδέα για την ντίσκο μέσα από το αυτοκίνητο ήρθε όταν η ομάδα έψαξε να βρει έναν τρόπο για να συνεχίσει να δουλεύει.

Ο ιδιοκτήτης της ντίσκο εξέφρασε την έκπληξή του για την υπακοή που έδειξε ο κόσμος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία είχε αίσθηση συντροφικότητας, παρά το φυσικό διαχωρισμό.

Στη Γερμανία έχουν καταγραφεί πάνω από 164.000 κρούσματα κορονοϊού και πάνω από 6700 θάνατοι. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.