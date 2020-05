Τεχνολογία - Επιστήμη

Συνεχείς σεισμοί και τσουνάμι στην Κρήτη

Δεν σταμάτησε να σείεται η γη μετά τον ισχυρό σεισμό στην Κρήτη, που σήκωσε και τσουνάμι. Τι λένε οι ειδικοί.

Συνεχείς είναι η σεισμική δραστηριότητα που σημειώνεται από νωρίς τα απόγευμα στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης.

Η μεγάλη σεισμική δόνηση που καταγράφηκε στις 15:51, μεγέθους 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, υπολογίστηκε σε 6,6, βάσει των δεδομένων που συνέλλεξαν και άλλοι οργανισμοί, όπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του Συστήματος Προειδοποίησης για Τσουνάμι, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Από εκείνη την ώρα, οι δονήσεις είναι συνεχείς. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας είχαν σημειωθεί περισσότερες από δέκα σεισμικές δονήσεις. Οι ισχυρότερες από αυτές ήταν στις 16:33, που καταγράφηκε -σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών- δόνηση 5 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο 121 χλμ νότια της Άρβης και στις 19:44, οπότε καταγράφηκε δόνηση 4,8 βαθμών με επίκεντρο θαλάσσιο χώρο 62 χλμ νοτιοανατολικά της Άρβης.

Μικρότερες σεισμικές δονήσεις της τάξης των 4 και 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι, επίσης, ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.

Επιπλέον, στην περιοχή σημειώθηκε μικρό τσουνάμι, το οποίο μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο από κατοίκους. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ου προέδρου του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, «η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε σήμερα νότια της Ιεράπετρας Κρήτης προκάλεσε τσουνάμι μικρής έντασης στα νότια παράλια της Κρήτης και στη νήσο Χρυσή.

Το τσουνάμι εκδηλώθηκε αρχικά με απόσυρση και κατόπιν επίκλιση του νερού της θάλασσας περίπου 20 λεπτά μετά την εκδήλωση του σεισμού, φαινόμενο που επαναλήφθηκε 3-4 φορές σύμφωνα με τη μαρτυρία του μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ "Στρατηγικες Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" και αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος Ροβυθάκη Εμμανουήλ. Η μεταβολή στη στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου μισό μέτρο.

Επισημαίνεται, επίσης, πως πρόκειται για ακριβή επανάληψη του φαινομένου που εκδηλώθηκε την 1.7.2009 στην ίδια περιοχή με σεισμό μεγέθους 6,4 και ακριβώς παρόμοιο τοπικό τσουνάμι.

Από τις συνεχείς δονήσεις δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα, παρά μόνο ανησυχία των Κρητών, αφού ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμα και στο Ηράκλειο.

Λίγες ώρες μετά το σεισμό, το απόγευμα του Σαββάτου, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, Μπουράκ Οζουγκεργκίν (Burak Ozugergin), επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμίρη, εκφράζοντάς του την ετοιμότητα της γείτονος να παράσχει βοήθεια για την αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων από το σεισμό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Από πλευράς του, ο κ. Δεμίρης διευκρίνισε ότι από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ευτυχώς δεν προκύπτει να έχουν υπάρξει ζημιές ή τραυματίες και τον ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων τουρκικών αρχών και τη διάθεση συνδρομής.