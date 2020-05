Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: Καταστρώνει τα πλάνα του ο Τζον Φαν’τ Σχιπ

Ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής Μανωλά και Παπασταθόπουλου. Τι είπε ο Ολλανδός τεχνικός για Φορτούνη και Μήτρογλου.

Το ποδόσφαιρο έχει “κατεβάσει ρολά” στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, σε συλλογικό κι εθνικό επίπεδο, ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τους προπονητές να σχεδιάζουν τα πλάνα τους για το μέλλον.

Ένας από αυτούς είναι και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Τζον Φαν’τ Σχιπ, ο οποίος με δηλώσεις στη Nova αναφέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια, στα οποία δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται ο Κώστας Μήτρογλου, ενώ άφησε ανοικτό το “παράθυρο” για τους Μανωλά, Παπασταθόπουλο.

«Δεν ήταν στη λίστα για τα φιλικά του Μαρτίου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τους παρακολουθούμε, καθώς γνωρίζουμε την αξία τους. Με τον Παπασταθόπουλο είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν, και στο μέλλον στόχος μας είναι να διαλέγουμε παίκτες που θέλουν να αγωνίζονται για το εθνόσημο. Πρέπει να δίνουν το 100% όλοι όσοι καλούνται να παίξουν», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός προπονητής, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε συμπεριλάβει τον Χατζηγιοβάνη στα πλάνα του για το ταξίδι της “γαλανόλευκης” στις ΗΠΑ, που δεν έγινε ποτέ λόγω του κορονοϊού, όχι, όμως, και τον Κώστα Φορτούνη, τον οποίο θεωρεί ανέτοιμο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση και θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε όταν επιστρέψουν οι παίκτες στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Γιατί είμαστε ομάδα όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από αυτό. Αυτό είναι το επόμενο βήμα για την Εθνική.

Στην αρχή σκέφτεσαι πολλά αλλά τώρα που γνωρίζουμε όλοι ότι αυτός ο ιός είναι μέρος της καθημερινότητας αντιλαμβάνεσαι ότι το ποδόσφαιρο είναι λιγότερο σημαντικό. Μόλις ξεκινήσει ξανά το ποδόσφαιρο και τα πρωταθλήματα, θα επιστρέψει και η επιθυμία για την Εθνική. Όμως, τώρα θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και θα πρέπει και εμείς να δούμε πως θα κυλήσουν αυτά. Μιλάμε με τον Κωνσταντινίδη και με τον Φύσσα μία φορά την εβδομάδα για την όλη κατάσταση και για το τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα.

Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πω τώρα ποιους παίκτες θα παίρναμε μαζί μας για τα δύο φιλικά στις ΗΠΑ. Σίγουρα θα παίρναμε κάποια παιδιά για να πάρουν μία ευκαιρία και θα είναι μαζί μας στο μέλλον. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί ίσως ξεχάσω μερικά. Για παράδειγμα, ο Γαλανόπουλος και ο Χατζηδιάκος δεν ήταν μαζί μας γιατί ήταν τραυματίες. Είχαμε σκεφτεί για τους αντικαταστάτες τους και είχαμε δει μερικούς παίκτες που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες και οι οποίοι θα δημιουργήσουν μία ανταγωνιστικότητα με τους ήδη υπάρχοντες παίκτες.

Ο Χατζηγιοβάνης ήταν στη λίστα. Αλλά υπήρχαν περισσότεροι. Ο Φορτούνης δεν ήταν στη λίστα, τον έχουμε στο μυαλό μας, είναι πολύ καλός παίκτης αλλά πρέπει να επανέλθει πλήρως μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό. Όταν συνεχίσει να παίζει με τον Ολυμπιακό, τότε θα μπορέσουμε να τον έχουμε μαζί μας ξανά. Δυστυχώς, ακόμα δεν είναι στο κατάλληλο επίπεδο, εμείς κοιτάμε όλους τους παίκτες και όσους επιλέγουμε πρέπει να είναι σε φόρμα. Η περίπτωση του Μπάλντογκ είναι σχεδόν απίθανη για γραφειοκρατικούς λόγους.

Ο Βασιλειάδης είναι μία περίπτωση παίκτη που είχαμε μαζί μας και τους παρακολουθούμε γιατί είναι στη λίστα μας. Οι Παπασταθόπουλος και Μανωλάς δεν ήταν στη λίστα για τα φιλικά του Μαρτίου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τους παρακολουθούμε, καθώς γνωρίζουμε την αξία τους. Με τον Παπασταθόπουλο είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν και στο μέλλον στόχος μας είναι να διαλέγουμε παίκτες που θέλουν να αγωνίζονται για το εθνόσημο. Πρέπει να δίνουν το 100% όλοι όσοι καλούνται να παίξουν.

Έχω ακούσει για τον Βασιλάκη. Τέτοιου είδους παίκτες πρέπει να βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αγωνιστικά και θα πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους αξιοπιστία για να επιλεγούν. Υπάρχουν πολλά ονόματα. Μιλάμε με τους συνεργάτες μία φορά την εβδομάδα και ίσως και περισσότερο και μιλάμε για πολλούς παίκτες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, εάν προκύψει κάτι νέο, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν θα αλλάξουμε απλά για να αλλάξουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι εάν δούμε κάποιον παίκτη που να αξίζει να έρθει στην Εθνική.

Τους τελευταίους έξι μήνες είδατε ότι στην επίθεση έχουμε έναν νεαρό παίκτη που σκοράρει στην Ολλανδία και είναι το μέλλον της εθνικής ομάδας. Ο Μήτρογλου τα τελευταία χρόνια δεν τα πάει τόσο καλά. Θέλουμε παίκτες με ταλέντο και διάθεση για βελτίωση αλλά και φιλοδοξίες. Για παράδειγμα, ο Παυλίδης έχει βελτιωθεί απίστευτα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε, καλύτερα να μιλάμε γι’ αυτόν παρά για τον Μήτρογλου, ο οποίος έχει να παίξει έναν χρόνο. Πρέπει να κοιτάμε τη στιγμή και όχι το παρελθόν. Ο κόσμος έχει την άποψή του και αγαπά κάποιους παίκτες που ανήκουν στο παρελθόν».