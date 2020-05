Κόσμος

Κορονοϊός: Σταθερή η αρνητική πρωτιά των ΗΠΑ

Τα στοιχεία για τη διεθνή πορεία της πανδημίας. Οι αποθεραπευθέντες και τα θύματα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 241.682 ανθρώπους παγκοσμίως, μετά την εμφάνισή της τον Δεκέμβριο στην Κίνα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, σήμερα, έως τις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Περισσότερα από 3.398.390 κρούσματα έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί σε 195 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας. Μεταξύ αυτών των κρουσμάτων, τουλάχιστον 1.023.900 θεωρούνται αποθεραπευθέντα.

Σε σχέση με μία ημέρα πριν, 6.167 νέοι θάνατοι και 94.645 νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί στον κόσμο. Η χώρα με τους περισσότερους νέους θανάτους είναι οι ΗΠΑ με 2.518 νέους θανάτους.

Οι ΗΠΑ, που κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο σε σχέση με τον νέο κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα σε αριθμό νεκρών και κρουσμάτων, με 65.645 θανάτους και 1.121.414 κρούσματα. Τουλάχιστον 164.015 άνθρωποι αποθεραπεύτηκαν.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Ιταλία με 28.710 νεκρούς και 209.328 κρούσματα, η Βρετανία με 28.131 νεκρούς (182.260 κρούσματα), η Ισπανία με 25.100 νεκρούς (216.582 κρούσματα) και η Γαλλία με 24.760 νεκρούς (168.396 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο), όπου ξεκίνησε η επιδημία στα τέλη Δεκεμβρίου, μετρά συνολικά 82.875 κρούσματα (1 νέο μεταξύ Παρασκευής-Σαββάτου) και 4.633 θανάτους. Επιπλέον, 77.642 ιαθέντες.

Η Ευρώπη μετρά έως τις 22.00 σήμερα 142.223 θανάτους και 1.521.847 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 69.278 θανάτους (1.177.994 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 12.533 θανάτους (234.032 κρούσματα), η Ασία 8.919 θανάτους (233.465 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 6.879 θανάτους (180.721 κρούσματα), η Αφρική 1.730 θανάτους (42.229 κρούσματα) και η Ωκεανία 120 θανάτους (8.102 κρούσματα).