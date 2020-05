Πολιτική

Κυριακίδου στον ΑΝΤ1: Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, να μάθουμε να ζούμε διαφορετικά (βίντεο)

Η Ευρωπαία Επίτροπος μίλησε στην ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη για τις προκλήσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, τον τουρισμό και το πολυαναμενόμενο εμβόλιο.

Την ανάγκη η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα να βασίζεται σε καθαρά επιστημονικά και επιδημιολογικά κριτήρια τονίζει η Επίτροπος για θέματα Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, λίγες ημέρες πριν την έκδοση συστάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη, για τα θέματα του τουρισμού.

Η Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνει ότι, μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε διαφορετικά, τηρώντας πάντα τις κοινωνικές αποστάσεις και τα θέματα προσωπικής υγιεινής.

Στις 4 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει μια διεθνή διάσκεψη για να βρεθούν πόροι για το εμβόλιο, προσδοκώντας να ξεπεράσει το ποσό των 7,5 δισ. ευρώ.

Ολόκληρη η συνέντευξη με την Επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, στον ΑΝΤ1:

- Τους καλοκαιρινούς μήνες θα μπορούμε να μετακινηθούμε εντός της ΕΕ για να πάμε διακοπές; Με ποια κριτήρια θα γίνεται αυτό;

«Τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει συστάσεις που αφορούν τον τουρισμό, τις μετακινήσεις και βέβαια οτιδήποτε άλλο πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο της άρσης των προστατευτικών μέτρων. Οι συστάσεις αυτές θα βασίζονται πάνω σε επιδημιολογικά και επιστημονικά κριτήρια, για να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχει, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και μία σταδιακή άρση των μέτρων, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι διατηρούμε σταθερά την πορεία των νέων κρουσμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει έναν οδικό χάρτη εξόδου από τα μέτρα. Στο κάθε κράτος-μέλος η επιδημία ξέσπασε σε διαφορετική χρονική στιγμή και το κάθε κράτος-μέλος θα αρχίσει να βγαίνει από αυτή την πανδημία σε διαφορετική χρονική στιγμή. Είναι η κάθε χώρα που αποφασίζει πότε θα αρχίσει να αλλάζει την τακτική που έχει ήδη εφαρμόσει, αλλά και με ποιο ρυθμό. Εμάς η ευθύνη μας ήταν να δώσουμε συστάσεις που να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, προσαρμοσμένα όμως από το κάθε κράτος-μέλος με τα δικά του επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν, όπως βλέπουμε, σχεδόν καθημερινά.

- Καθώς χαλαρώνουν τα μέτρα είναι σημαντική, κατά την Επιτροπή, η ανίχνευση των επαφών μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων;

«Είναι εξαιρετικά σημαντική η ανίχνευση. Έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι για την άρση των μέτρων χρειάζεται να έχουμε κάποια πράγματα υπόψη μας. Το πρώτο είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ένα σύστημα ανίχνευσης πιθανών νέων κρουσμάτων, έγκαιρα να ανιχνεύονται, ώστε να μπορούν ταυτόχρονα να μπαίνουν και οι περιορισμοί. Το δεύτερο είναι ότι τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν μια πιθανή αύξηση νέων κρουσμάτων. Αυτά τα οποία συζητούμε τώρα, που αφορούν τη χρήση κινητής τηλεφωνίας - και όχι μόνο - για την ανίχνευση, είναι ένα από τα πολλά συστατικά τα οποία θα πρέπει ένα κράτος-μέλος να έχει υπόψη του για την άρση των περιοριστικών μέτρων. Δεν είναι το μόνο και πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα, σεβόμενοι τα θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Αυτό που χρειάζεται ο κάθε πολίτης να γνωρίζει, είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό που μέχρι σήμερα ήταν η καθημερινή συμπεριφορά μας. Θα πρέπει να τηρούμε τις κοινωνικές αποστάσεις, τα θέματα προσωπικής υγιεινής είναι εξαιρετικά σημαντικά, και να ακολουθούμε όλα τα μέτρα τα οποία η δική μας χώρα έχει επιβάλλει. Ταυτόχρονα, να αντιληφθούμε ότι πρέπει να κάνουμε και υπομονή, αλλά και να δείξουμε υπευθυνότητα, όπως έχουμε ήδη δείξει σε όλες τις χώρες. Με αυτήν την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ τους Έλληνες πολίτες, όλους ανεξαιρέτως, για τον τεράστιο βαθμό υπευθυνότητας που έχουν δείξει. Πρέπει να συνεχίσει αυτό, η μείωση των κρουσμάτων δεν σημαίνει εφησυχασμό».

- Μπορούμε να μιλάμε για πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα πριν βρεθεί το εμβόλιο;

«Το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο όλοι περιμένουμε και γι’ αυτό η Επιτροπή καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ενισχύοντας όλες τις ερευνητικές ομάδες στην Ευρώπη και όχι μόνο. Θα έλεγα όμως ότι δεν μπορούμε να επενδύουμε στο εμβόλιο, ίσως, στο άμεσο μέλλον. Γι’ αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να τηρούμε τα άλλα μέτρα, τα οποία ήδη εφαρμόζονται και θα ζούμε μια διαφορετική καθημερινότητα. Σίγουρα, αυτό που τώρα ζούμε - που έχουμε κλειστεί στα σπίτια, που δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εργασία μας, που τα σχολεία είναι κλειστά - αυτά με προσοχή και σταδιακά θα αλλάξουν, αλλά θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε διαφορετικά μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο και να αντιμετωπίζουμε τον κορονοϊό με έναν διαφορετικό τρόπο. Με πρόληψη».

- Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει την έρευνα για να βρεθεί το εμβόλιο;

«Από την αρχή έχει επενδύσει στην έρευνα, μέσα από το πρόγραμμα “Horizon 2020”, ένα σημαντικό ποσό σε διάφορες χορηγίες, σε ερευνητικές ομάδες. Μάλιστα σε μία συγκεκριμένη εταιρεία που ασχολείται με την εξεύρεση εμβολίου, την CureVac στη Γερμανία, η Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει σε δανεισμό πάνω από 80 εκατ. ευρώ. Και αυτό δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Στις 4 Μαΐου αρχίζει μια μαραθώνια προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη, κάτω από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με την G20, με αρχηγούς κρατών-μελών, με προσωπικότητες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να συγκεντρώσουμε τους πόρους που χρειάζονται για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν το θέμα που αφορά το εμβόλιο. Το ποσό για το οποίο συζητάμε είναι αρχικά ποσό της τάξεως των 8 δισ. ευρώ. Η προσπάθεια είναι τεράστια, βρίσκεται υπό την αιγίδα της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ηγείται αυτής της προσπάθειας και μαζί με όλους τους Επιτρόπους θα συνεργαζόμαστε μαζί στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Εδώ μιλούμε για μια παγκόσμια κρίση. Οι παγκόσμιες κρίσεις χρειάζονται παγκόσμιες προσπάθειες και συνεργασίες, και αυτός είναι και ο στόχος αυτής της μαραθώνιας προσπάθειας, που θα ξεκινήσει στις 4 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου».

- Τι έχει γίνει με τις κοινές προμήθειες προστατευτικού εξοπλισμού και μασκών που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε τέσσερις κοινές προμήθειες για προστατευτικό υλικό, αλλά και για αναπνευστήρες και για τεστ ανίχνευσης. Ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει για πρώτη φορά αποθεματικό μέσα από το πρόγραμμα rescEU σε μάσκες, γάντια, αναπνευστήρες, ώστε να μπορούμε κεντρικά πλέον να βοηθούμε τα κράτη-μέλη, χωρίς να υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη, παγκόσμια κρίση στη δημόσια υγεία και είναι καθημερινά τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να επιλύουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε, φτάνει όλοι να συνεχίσουμε να δείχνουμε σαν πολίτες τον ίδιο βαθμό υπευθυνότητας και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία που βλέπουμε μέχρι σήμερα».